Orta gelirliye konut kampanyasında yeni ayrıntılar

Konut kampanyasında faiz oranı kademeli olacak, kırsalda konutu olan da kampanyadan yararlanabilecek.



Bakanların geçen çarşamba günü duyurduğu orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar açıklandı.



Kampanyadan faydalanacaklara uygulanacak faiz oranı kullanılacak kredinin tutarına göre değişecek.

2 milyon liraya kadar kredide 0,69 olan faiz, 2-4 milyon arasında 0,79, 4 milyon üzerinde ise 0,99'a çıkacak.



Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında 1 milyon liralık kredi baz alınarak örnek ödeme planı da paylaşıldı.



SADECE EŞLERİN GELİRİ ESAS ALINACAK

Buna göre hane geliri 15 bin lira olan bir katılımcı kredi ödemesine ilk yıl 4 bin 400 lira aylık taksit ile başlayacak. Bu tutar 8'inci yıldan itibaren 11 bin 896 lirayı bulacak. Ödeme planı hane geliri, konut değeri ve vadeye göre değişecek.



Çekilecek kredinin yüzde 40'nı geçmemesi gereken hane halkı gelirinde ise yalnızca eşlerin kazancı dikkate alınacak. Krediye başvuranlarda son 1 yılın en az 9 ayında sosyal güvenlik primi ödeme şartı aranacak.

KÖYDE EVİ OLAN BAŞVURABİLECEK



Kırsal kesimde konutu ya da devremülkü olanlar da orta gelirliye konut kampanyasından yararlanabilecek.



Yeni başlayacak konut projeleri de kampanya kapsamına alınacak. Ancak bankaların müteahhitle garantörlük anlaşması yapması gerekecek.



Kampanyaya başvurular ise daha önce açıklandığı üzere 16 Ocak'ta başlayacak.