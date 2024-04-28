Otelde 120 euroluk "Milliyet Farkı" ücreti: Bakanlıktan açıklama

Antalya'daki bir otele rezervasyonunu bir İngiliz internet sitesi üzerinden yapan Türk vatandaşı, 120 euro "Milliyet Farkı" ücreti ödemek zorunda kalmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı otelden savunma isterken, denetimin ardından gerekli cezai işlemin uygulanacağını açıkladı.

Otelde 120 euroluk "Milliyet Farkı" ücreti: Bakanlıktan açıklama

İngiliz internet sitesi üzerinden yapılan rezervasyon sonrası konaklama için otele giden Türk vatandaşı, 120 euroluk bir fark ödemiş ve olay sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

Kültür ve Bakanlığı, 'da bir otel tarafından alınan "Milliyet Farkı" ücretine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medyada hesabından yapılan açıklamada, otelden resmi savunma istediği bilgisi paylaşıldı.

Yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilirken, otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat uyarında gerekli cezai işlem uygulanacak.

Otelde 120 euroluk "Milliyet Farkı" ücreti: Bakanlıktan açıklama - 1

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