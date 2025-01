Ramazan öncesi kırmızı et için fiyat kararı

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği üyesi marketler, Ramazan ayı sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararı aldı.



İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, "Et ve Süt Kurumu ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde bugünden itibaren olmak üzere Ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarında sabitlemeye gittik. Uygulama ramazan sonuna kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı



Dernek üyesi yerel zincir marketlerde kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı eti satılacak. Tranç 459 lira, kontrfile ve biftek 649 lira, antrikot ve dana pirzola 699 liradan satışa sunulacak.



İstanbul'da PERDER üyesi 66 marketin 2 bin 700'e yakın şubesi bulunuyor.