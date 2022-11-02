SON DAKİKA HABERİ: Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı

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Ekim ayı ihracat ve ithalat rakamları açıklandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolara yükseldiğini söyledi.



Muş: "İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır" dedi.



Ekim ayında ithalat 29,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

10 AYLIK İHRACAT 209 MİLYAR DOLAR

Ocak-ekim döneminde ihracat yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükseldi.

