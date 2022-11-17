Tahıl anlaşması uzadı, buğday fiyatları düştü

Tahıl koridoru anlaşması 19 Kasım'dan itibaren 120 gün daha uzatıldı.

Anlaşmanın uzatıldığının duyurulmasıyla buğday fiyatı yüzde 2,5 geriledi.

Soya fasulyesi ve mısır fiyatları da düştü. Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0,5 azalarak 8,13 dolar/bushel, yani 298,7 dolar/ton seviyesine geriledi.

Soya fasulyesi yüzde 0,2 düşüşle 14,26 dolar/bushel yani 524,0 dolar/ton seviyesine geriledi.



Mısır yüzde 0,3 gerileyerek 6,63 dolar/bushel yani 261,0 dolar/ton seviyesine düştü.



TAHIL ANLAŞMASI



Ukrayna savaşı nedeniyle ülkeden çıkartılamayan tahıllar İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla ihtiyacı olan ülkelere gönderilmeye başlanmıştı.



Şimdiye kadar anlaşma kapsamında 11 milyon tondan fazla tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmişti. Rusya geçtiğimiz günlerde anlaşmayı kısa süreliğine askıya alsa da Türkiye'nin girişimleriyle tahılın sevkiyatı yeniden sağlanmıştı.

Türkiye ve Rusya Savunma Bakanlıkları, Ukrayna Altyapı Bakanlığı ülkeler adına süreci yürüten kurumlar olarak belirlenmişti.

