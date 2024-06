Türkiye'de 16,5 milyon TikTok içeriği "topluluk kuralları"nı ihlalden kaldırıldı

TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, geçen yıl Türkiye'de yaklaşık 16,5 milyon içeriğin "topluluk kuralları"nı ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığını belirterek, "Bu içeriklerin çok önemli kısmının henüz şikayet edilmeden platformdan kaldırılması sağlandı." dedi.



Gelen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ayda 1 milyarın üzerinde içeriğin paylaşıldığı TikTok'ta güvenliği sağlamak için çok yönlü strateji oluşturmak gerektiğine işaret etti.



Bu süreci, hem kural ihlallerinin otomatik tespit edilmesini sağlayan yapay zeka teknolojisi, hem de 40 binden fazla kişiden oluşan ve manuel incelemede bulunan ekipleriyle yürüttüklerini anlatan Gelen, moderasyon ekiplerinin de TikTok'taki içeriklerin "topluluk kuralları"na uymasını sağlamak için her gün çalıştığını bildirdi.



Gelen, Türkiye'de kural ihlali yapılan içeriklerin yüzde 98,9'unu proaktif olarak kaldırdıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu, küresel ortalamanın üzerinde bir oran. Geçen yıl Türkiye'de yaklaşık 16,5 milyon içeriği 'topluluk kuralları'nı ihlalden dolayı kaldırdık. Bu içeriklerin çok önemli kısmının henüz şikayet edilmeden platformdan kaldırılması sağlandı. TikTok olarak şikayetlere verdiğimiz yanıtlar, eğitimli profesyoneller ve avukatlardan oluşan ekip tarafından incelenerek oluşturuluyor. Bu noktada kullanıcılarımızın işbirliğini çok önemsiyoruz.

Şikayet edilen içeriğin kuralarımızı ihlal etmediğinin tespit edilmesi halinde, hukuka aykırı içeriğin kaldırılması amacıyla söz konusu içerik şirket içi hukuk ekibimiz tarafından incelemeye tabi tutuluyor. İçeriğin hukuka aykırı olması veya 'topluluk kuralları'mızı ihlal etmesi halinde, 'Olay Yönetim' ve 'Kullanıcı Geribildirimi' ekipleri içeriği kaldırarak raporlayan kişiye yanıt veriyor. İçeriğin kurallarımızı ya da herhangi bir mevzuatı ihlal etmemesi durumundaysa şikayete olumsuz dönülüyor ve içerik kaldırılmıyor."



"YASAKLADIĞIMIZ BELLİ BAŞLI EYLEMLER VAR"



TikTok olarak platformda yasakladıkları belli başlı eylemlerin olduğunu belirten Gelen, bunların "TikTok'a yetkisiz yöntemlerle erişme, hassas, gizli, ticari veya kişisel bilgi edinme girişimleri ve platformun güvenliğini, bütünlüğünü veya güvenilirliğini kötüye kullanma" olarak sıralanabileceğini söyledi.



Gelen, kendi moderasyon süreçlerini yönetirken ve kullanıcılardan gelen talep ve şikayetleri değerlendirirken, bu yasaklı eylemlerden yola çıkarak oluşturdukları politika kategorilerinden yararlandıklarını anlatarak, "Bu kategoriler, 'dürüstlük ve özgünlük', 'gizlilik ve güvenlik', 'güvenlik ve nezaket', 'akıl ve ruh sağlığı', 'düzenlemeye tabi ürünler ve ticari faaliyetler', 'hassas ve yetişkinlere yönelik temalar' ile 'gençlerin güvenliği ve refahı' olarak belirlenmiş durumda. Yayınladığımız son Şeffaflık Raporu'muza göre en çok içerik kaldırılan kategorimiz, yüzde 33,3'le 'hassas ve yetişkinlere yönelik temalar' oldu." değerlendirmesini yaptı.



TikTok'u faaliyet gösterdikleri her pazarda olduğu gibi Türkiye'de de eğlence platformu olarak konumlandırdıklarına işaret eden Gelen, TikTok'u, "13 yaş ve üzerindeki her kesimden, görüşten insanın keyifli vakit geçirmesine olanak tanıyan, fikir ve ifade özgürlüğünün olduğu, kullancılarına ilham veren ve onların yaratıcılığını destekleyen bir dünya" olarak tanımladıklarını belirtti.



Gelen, bu platformun, kendine has kuralları yanında, faaliyet gösterdiği ülkelerin değerlerini de paylaştığını bildirirken, "TikTok olarak hem globalde hem Türkiye'de 'topluluk kuralları'na sıkı sıkıya bağlıyız. Bu kuralların ihlalini tespit ettiğimiz anda pek çok yaptırımımız oluyor. Türkiye değerlerine olan yaklaşımımızı ise yerelleşmeye yönelik yaptığımız çalışmalarda açıkça ortaya koyduğumuza inanıyoruz." diye konuştu.