Türkiye'nin not takvimi belli oldu

Türkiye'nin 2025 yılındaki kredi notu değerlendirme takvimi belli oldu.



Rezerv artışı, gerileyen cari açık ve zayıflayan ekonomik riskler, Türkiye'nin not görünümüne de pozitif yansıdı.



Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin notunu bu yıl 2'şer kez yükseltti.



Türkiye'nin not değerlendirmesine ilişkin 2025 takvimi de Moody's'in duyurusuyla netleşti.



Buna göre 2025'te ilk değerlendirme 24 Ocak'ta Moodys'ten gelecek. Moodys'in ikinci değerlendirmesi 25 Temmuz'da...



Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini 31 Ocak'ta yapacak. İkinci değerlendirme ise Moodys'le aynı tarihte yani 25 Temmuz'da gerçekleştirilecek.



Standard and Poors ise Türkiye'ye dair takvimini 25 Nisan ve 17 Ekim olarak duyurdu.



Moody's, en son 19 Temmuz tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B3"den "B1"e çıkarırken, görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.



Diğer yandan Fitch 9 Eylül'de Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, görünümünü "pozitif"ten "durağan"a revize etti.



S&P Global ise en son 1 Kasım tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan, "BB-"ye yükseltirken, görünümünü "pozitif"ten "durağan"a revize etti.