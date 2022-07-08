Wells Fargo: ABD ekonomisi resesyona girdi

ABD'li banka Wells Fargo'nun Yatırım Birimi, ABD'de resesyonun zamanlamasına ilişkin tartışmaları rafa kaldıracak değerlendirmeler yaptı.

Bloomberg'in haberine göre kurum stratejistleri, yılın ikinci yarısı itibariyle ABD’nin resesyona girdiğini söyledi.



Yatırım Birimi'nde Kıdemli Küresel Piyasa Stratejisti olan Sameer Samana "Resesyonun teknik bir tarafı var, bir de tüketim ve istihdamda kötüleşme beklenen tarafı var. Teknik kısmı ilk yarının hikayesiydi. İstihdam ve tüketim kısmı ise ikinci yarıda yaşanacak" değerlendirmesini yaptı.



Kuruma göre işsizlik oranı bu yıl sonunda yüzde 4,3, 2023 sonunda yüzde 5,2 olacak. Önceki tahminler sırasıyla yüzde 4,4 ve 3,8 idi.

Samana, enflasyonun haziranda yıllık yüzde 8,8’e yükseleceğini, Fed'in fiyat artışlarını dizginlemek için faiz artışında daha agresif olacağını, bu durumun da istihdam piyasası ve hcaramalar için şok etkisi yapacağını söyledi.



Wells Fargo resesyona girildiğini söyleyen ilk kurumlardan bir tanesi oldu. Kurum geçen ayki açıklamasında yıl sonuna kadar resesyon beklemediğini belirtmişti.

Wells Fargo'nun farklı departmanlarında çalışan bazı ekonomistler ise en az 2023 yılının ortalarına kadar resesyon beklemiyor.