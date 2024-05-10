Yılmaz: Yatırım için yeni yol haritası üzerinde çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuştu.



Yılmaz, "Toplantımızda Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışmaları... Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılmasını amaçlayan Yatırım Danışma Konseyi toplantısı hazırlıklarını ele alacağız" dedi.



Yılmaz, bugünkü toplantının özel sektör tarafından istihdam eksenli önemli bir ihtiyaç alanı olarak dile getirilen ve Orta Vadeli Program'da da yer alan öncelikli reform alanlarından biri olan "Mesleki Teknik Eğitimde Özel Sektör Odaklı Dönüşüm" konusunun özel olarak ele alınacağını da söyledi.



Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde önceliğimiz ülkemizde yatırımcıların öncelik verdiği güven ortamını sağlamak, finansal istikrarı pekiştirmek, sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışını sağlamaktır" dedi.



Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Yılmaz'ın açılış konuşması ile başladı. Toplantının tamamlanmasının ardından gelişmeler yazılı açıklama ile duyurulacak.