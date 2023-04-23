1. Lig şampiyonu Samsunspor

Spor Toto 1. Lig’in 34. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’nü 4-1 yendi.

Samsunspor bu galibiyet ile şampiyon olarak Süper Lig’e çıkmayı garantiledi.

Ayrıca maç önü seramonisinde Keçiörengücülü futbolcular sahaya çıkan Samsunsporlu futbolcuları alkışladı.



MAÇTAN DAKİKALAR



17. dakikada ara pasına iyi hareketlenen Osman’ın şutunu kaleci Metin 2 hamlede kontrol etti.

39. dakikada Zeki Yavru’nun ortasına iyi yükselen Mücahit’in kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0

54. dakikada Fofana’nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tanque, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0

63. dakikada Zeki Yavru’nun pasında defansın arkasına sarkan Osman, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 3-0

66. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Fofana, kaleciyi geçerek meşin yuvarlağı boş filelere yolladı. 4-0

82. dakikada Szumski’nin hatasını iyi değerlendiren Anderson, takımının ilk golünü kaydetti. 4-1