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1. Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 29. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

1. Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıklandı.

Türkiye Federasyonu Merkez Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Nisan Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan

16.00 Ümraniyespor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Raşit Yorgancılar

20.30 Sakaryaspor-Boluspor: Erkan Özdamar


7 Nisan Pazar:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor: Erdem Mertoğlu

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK: Batuhan Kolak

16.00 Eyüpspor-Altay: Alpaslan Şen

16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor: Süleyman Bahadır


8 Nisan Pazartesi:

17.00 Bitexen Giresunspor-Tuzlaspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Göztepe-Erzurumspor FK: Ali Yılmaz

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