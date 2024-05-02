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Fiorentina-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçlarında heyecan başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, Fiorentina (İtalya) ile Club Brugge (Belçika) karşılaşacak. Peki, Fiorentina-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fiorentina-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fiorentina-Club Brugge maçına geri sayım başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale çıkmak için mücadele edecek iki köklü ekibin maç tarihi, saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. İşte, Fiorentina-Club Brugge maçına dair bilgiler...

FİORENTİNA-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Fiorentina, Club Brugge’yi konuk ediyor.

Mücadele, 2 Mayıs Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak.

Karşılaşma Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Yarı final rövanş müsabakalarının 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda oynanacak finalde belli olacak.

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