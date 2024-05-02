Fiorentina-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fiorentina-Club Brugge maçına geri sayım başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale çıkmak için mücadele edecek iki köklü ekibin maç tarihi, saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. İşte, Fiorentina-Club Brugge maçına dair bilgiler...



FİORENTİNA-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Fiorentina, Club Brugge’yi konuk ediyor.



Mücadele, 2 Mayıs Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak.



Karşılaşma Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.



RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



Yarı final rövanş müsabakalarının 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda oynanacak finalde belli olacak.

