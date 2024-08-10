12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları’nda, J/70 sınıfı yarışları tamamladı

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta kapsamında yapılan J/70 sınıfı mücadelesi, 9 Ağustos ve 10 Ağustos’ta düzenlenen yarışlarla tamamlandı. J/70 One Design Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı’nın ikinci gününe katılan 13 tekne, Marmara Denizi’nde görsel bir şölen oluşturdu. Hafta sonunda keyifli vakit geçirmek isteyen İstanbullular, organizasyona ev sahipliği yapan Setur Marinas Kalamış’da bir araya gelerek yarış heyecanına ve eğlencelere ortak oldu.
Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta, farklı yelken sınıflarını aynı çatı altında toplayarak bir ilki gerçekleştiriyor. Yelken sporunu, daha fazla kişinin yer aldığı ve takip ettiği bir spor dalı haline getirmek amacıyla 12. yılında yenilenen organizasyonun programında; J/70, J/70 Match Race, 1 Metre Uzaktan Kumandalı Yarış, Hareketli Salma, IRC0, IRC1, IRC2 ve IRC3 sınıflarında yarışlar yer alıyor.
Son yıllarda hem amatör hem de profesyonel yelkenciler arasında vazgeçilmez bir sınıf haline gelen J/70 yarışları ile 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta’ya dinamik bir başlangıç yapıldı. Organizasyonun ilk günü olan 9 Ağustos’ta olduğu gibi 10 Ağustos’ta da toplam üç yarış düzenlendi. İstanbul’un muhteşem manzarasında, beyaz kuğu zarafetindeki yelkenlerin rüzgârla dansı nefes kesti.
Günün ilk yarışında Bogatyrs ekibi dominant bir galibiyet kazandı. Zorlu geçen üçüncülük mücadelesinde takımlar salise farkla finish çizgisini geçti. Takımların birbirini oldukça zorladığı ikinci yarışta Orient Jr, yüksek rekabet içinde geçen üçüncü yarışta ise Team Nautique Yachting birinci oldu. Genel sıralamada ise ilk günün de birincisi olan dümenciliğini Andrey Pushkin'in yaptığı Tenzor Team lider oldu.
12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta - J/70 Türkiye Turu 3.Ayak Yarış Sonuçları
J/70 Genel Klasman Sonuçları:
Tekne Adı Kaptanı
1. TENZOR TEAM ANDREY PUSHKIN
2. TEAM NAUTIQUE YACHTING ONUR ERARDAĞ
3. CHEESE SAILING BORA OLCAV
4. DENİZCİK GÜLBOY GÜRYEL
5. RUSSIAN BOGATYRS IGOR RYTOV
J/70 Corinthian Kategorisi Sonuçları:
Tekne Adı Kaptanı
1. HSSK/QUICK SIGORTA SARUHAN CİNAY
2. MAYK BATU ÖZONUR
3. GASWAR ALEXANDER ROMANOV
J70 ONE PRO Kategorisi Sonuçları:
Tekne Adı Kaptanı
1. TEAM NAUTIQUE YACHTING ONUR ERARDAĞ
YARIŞIN HİKAYESİ
TAYK Genel Müdürü Can Giray, organizasyonun ikinci gününü şöyle değerlendirdi: “Bugün rüzgârımız daha kuvvetliydi. Parkuru erkenden kurduk, yarışlara hızlıca başlamak istiyorduk ama rüzgâr oturmadı. Start hattımızı net bir şekilde kuramadığımız için biraz gecikmelerle de olsa başladık. Kuvvetli rüzgâr, yaklaşık 15-16 knot, yer yer 20 knot seviyesine kadar çıkıyordu. 10 derece ile 30 derece arasında sürekli bir değişkenlik arz etti. Bu da parkurdaki arkadaşları biraz strese soktu. Ancak bütün bunlara rağmen üç teknik ve güzel yarış yaptık. Hiçbir sıkıntı olmadan da yarışlarımızı kazasız belasız bitirdik.”
CANLI YAYINLAR HEM YARIŞIN HEM DE İSTANBUL’UN GÜZELLİKLERİNİ YANSITTI
12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta, yelken alanında ilklerin yaşandığı bir organizasyon oluyor. Farklı yelken sınıfları bir araya getiren yenilikçi bir formata kavuşan 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta, aynı zamanda yelken sporunun bilinirliğine katkı sağlayan profesyonel yayınlarıyla fark yaratıyor. İzleyicileri yarışın içine çeken canlı yayınlar, aynı zamanda Marmara Denizi’nin ve İstanbul’un güzelliklerini de yansıtıyor.
J/70 yarışları; D-Smart 77. Kanal, ntv.com.tr, ntvspor.net ve Sportstv’den canlı olarak yayınlandı. Sporseverler ntv.com.tr, ntvspor.net ve Tribün Dergi’nin X (Twitter) sayfalarının yanı sıra, Eker’in ve J/70 sınıfının sosyal medya sayfalarından da yarışları canlı olarak takip edebildi.
12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta’nın etkileyici canlı yayınlarının arkasında, 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışını yapan ekip bulunuyor. Teknelerin yarış görüntüleri, grafik ve 3D modellemelerle desteklendi. Emre Avcı’nın sunumu ve Oğuz Ayan’ın yorumları ise yayınların keyfini artırırken, izleyenlerin unutulmaz bir yarış deneyimi yaşamasını sağladı.
Toplam 25 kameranın kullanıldığı çekimlerde, 18 kamera tekne içerisinden görüntü vererek izleyicilerin yarışın içinde hissetmesini sağladı. Ayrıca, 3 drone kamerası deniz üzerinden genel görüntüler verirken, 4 sistem kamerası da deniz üzerinden tekne ile çekim yaptı. Yelken severler J/70 yarışlarının ardından 18 Ağustos’ta yapılacak Yat sınıfı yarışları da naklen izleyebilecek.
J70 SINIFI VE J70 TR 3. AYAK YARIŞ BİLGİLERİ:
Ünlü Amerikalı yat tasarımcısı Rodney John "Rod" Johnstone tarafından tasarlanan bir yelkenli tekne modeli olan J70, ilk kez 2013 yılında piyasaya sürüldü. J70, küçük, hızlı ve hafif yelkenli yapısıyla hem amatör hem de profesyonel yelkenciler arasında popüler hale geldi.
J70’in bazı özellikleri şöyle:
Boyut: J/70, yaklaşık 7 metre (23 fit) uzunluğundadır. Bu boyut, hem tek başına hem de küçük ekiplerle rahatça kullanılmasını sağlar.
Ekip: Genellikle 3 ila 5 kişiyle yarışmak için tasarlanmıştır, bu da onu hem eğlenceli hem de rekabetçi hale getirir.
Performans: J/70, hızı ve manevra kabiliyeti ile tanınır. Hafif yapısı ve tasarımı sayesinde rüzgârlı havalarda iyi performans gösterir.
Sosyal ve Yarış Dünyası: J/70 sınıfı, dünya çapında geniş bir yarış düzeni ve sosyal etkinlikler sunuyor. Geçen 7 sene içinde filoya eklenen 2000 adet yeni J/70 ile dünyada yarışan yelken sınıfları içinde en kalabalık sınıflardan biri haline geldi. Dünya ve Avrupa Şampiyonaları çok yüksek katılımlarla yapılıyor. J70 Türkiye Birliği, 5 ayaktan oluşan 10 yarışa katılım sağlıyor. Sene içinde Türkiye’den de katılan ekipler Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ediyor. 2022’de Avrupa İkincisi olan Ahmet Eker dümenciliğindeki Eker ekibi, 2023 yılında da One Pro’da Dünya İkincisi oldu. 2024 yılının Avrupa İkincisi ise Denizcik teknesi oldu. 2017 yılında kurulan J70 Türkiye Birliği’nin başkanlığını Ahmet Eker yapıyor.
12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta Takvimi:
Tarih Kategori Start Yeri Saat
9 Ağustos Cuma J70 TR 3. Ayak Setur Marinas 12.00
10 Ağustos Cumartesi J70 TR 3. Ayak Setur Marinas 12.00
11 Ağustos Pazar Burgazada Deniz Kulübü Burgaz Ada 12.00
11 Ağustos Pazar IOM Sınıfı Kalamış Su Ürünleri Kooperatifi 12.00
13 Ağustos Salı J70 Match Race Setur Marinas 12.00
13 Ağustos Salı Hareketli Salma Kategorileri Galatasaray Yelken Şubesi 12.00
14 Ağustos Çarşamba J70 Match Race Setur Marinas 12.00
14 Ağustos Çarşamba Hareketli Salma Kategorileri Galatasaray Yelken Şubesi 12.00
15 Ağustos Perşembe Hareketli Salma Kategorileri Galatasaray Yelken Şubesi 11.00
15 Ağustos Perşembe Hareketli Salma Kategorileri Ödül Töreni Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisi 19.00
16 Ağustos Cuma Yat sınıfı Setur Marinas 19.00
17 Ağustos Cumartesi Yat sınıfı Setur Marinas 14.00
18 Ağustos Pazar Yat sınıfı Setur Marinas 12.00
18 Ağustos Pazar Ödül Töreni Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisi 19:00
12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yarış Programı:
09-10 Ağustos 2024 J70 TR 3. Ayak Yarışı
Yarışta toplam 14 tekne yer aldı. 4 uluslararası,10 Türk teknesi yarışta yer aldı. Bu yarış, J70 Türkiye Birliği’nin Türkiye Turu (Tour of Turkey) 3. Ayağı ve Olympos Regatta yarış haftasının içine özel olarak eklendi. Bir sonraki 4. Ayak Ayvalık’ta Türkiye Şampiyonası olarak yapılacak.
İki gün boyunca günde 3 yarış toplam 6 yarış planlanıyor.
11 Ağustos Burgazada ve IOM yarışları
Burgazada yarışının bu sene 32.si gerçekleşiyor. Caddebostan Adalar parkurunda yapılacak yarışa yaklaşık 40 teknenin katılması bekleniyor. Start saati 12:00.
Aynı gün 1 metre IOM (International One Meter) sınıfı Uzaktan Kumandalı Yarışı, Moda Koyu’nda gerçekleşecek; yaklaşık 15 IOM teknesi mücadele edecek.
13-14 Ağustos J/70 Match Race
J70 Match Race, J/70 sınıfı yelkenli teknelerle gerçekleştirilen bir tür yelken yarışı formatıdır. "Match racing", iki teknenin karşı karşıya gelip birbirleriyle doğrudan yarıştığı bir yarıştır. J/70, 7 metre uzunluğunda bir tekne modelidir ve hem amatör hem de profesyonel yelkenciler için popülerdir.
J/70 Match Race'leri, genellikle takımlar arasında taktiksel bir mücadeleye sahiptir. Bu tür yarışlarda, rakip tekne üzerinde baskı kurmak, stratejik manevralar yapmak, rüzgâr ve akıntı koşullarını en iyi şekilde değerlendirmek gibi unsurlar ön plana çıkar. Yarışlar, belirli bir pistte veya rotada düzenlenir ve genellikle birkaç farklı turdan oluşur.
Bu tür etkinlikler, yelkencilik becerilerini geliştirmek ve rekabetçi bir ortamda tecrübe kazanmak için harika bir fırsattır. Ayrıca, J/70 sınıfı, kullanıcı dostu yapısı ve eğlenceli yarış formatı nedeniyle hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yelkenciler için tercih edilen bir seçenektir.
Davet usulü çağırılan 8 tekne Türkiye’de ilk kez yapılan J7/0 MatchRace yarışı çetin bir çekişmeye ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin en iyi yarışçılarından oluşan ekiplerden ilk gün 8 tekne birbiriyle eşleşip gün içinde eleme usulü ile 4 tekneye düşecekler. Ertesi gün final etabına kalan bu 4 tekne kıran kırana mücadele ederek gün sonunda birinci belli olmuş olacak. Bu yarışta TAYK hakem komitesine yurt dışından gelen 2 Umpire (Deni üzerinde karar verici jüri) eşlik edecek. Bu 2 kişiden bir tanesi dünyaca ünlü jüri olan Şef Umpire Hırvat Neven Baran’dır.
13-14-15 Ağustos Hareketli Salma Yarışları
3 gün boyunca Galatasaray Yelken Kulübü’nde 7-20 yaş aralığındaki genç yelkenciler Optimist, ILCA 7, ILCA 6, ILCA 4, 470, 420 sınıflarında yarışacak.
Ayrıca yine deneyimli +40 yaş üstü yelkenciler ile FINN yarışı yapılacak. Bu sınıfta uzun zamandır yarış Türkiye’de yapılmadığı için yeni bir heyecan yaratacak.
50 yıllık geçmişe sahip TAYK ilk kez Hareketli Salma sınıflarında yarışı düzenliyor ve Galatasaray Yelken Kulübü de bu yarışa ev sahipliği yapıyor.
Türkiye’nin her yerindeki yelken kulüplerinden yoğun katılımla etkinlik geçekleşecek. Yaklaşık 300 teknenin katılımı bekleniyor.
Eker Olympos Regatta Yelken Festivali ile başlayan bu serinin önümüzdeki yıllarda uluslararası statüye kavuşturulması planlanıyor.
16 Ağustos Cuma- Olympos Regatta Coğrafi Rota
Olympos Regatta’nın 12. yılında etkinlik bir yelken festivaline dönüşürken klasik rotalarını da koruyor. Her sene saat 19:00’da verilen start ile başlayan gece seyri bu sene de aynı şekilde Cuma akşamı saat 19:00’da başlayacak. Start, Moda Deniz Kulübü açıklarında verilip, IRC 0,1,2 için Çınarcık’ta atılacak bir şamandırayı iskelelerinde bırakıp, tekneler Moda Deniz Kulübü’ndeki Finish hattına gelecekler. IRC 3 ve 4 ise Prens Adaları’ndan dönüş yapıp yine Moda Deniz Kulübünde finish verecekler. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber tekneler finish vermeye başlayacaklar.
Yarışa yaklaşık 45-50 tekne katılacak
17 Ağustos Cumartesi
Tekneler için start saati 14:00 olacak. Hava koşullarının uygun olması durumunda 17 Ağustos Cumartesi günü 2 şamandıra yarışı yapılması planlanıyor.
18 Ağustos Pazar
Start saati 12:00 olacak. Yine 2 şamandıra yarışı planlanıyor.
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