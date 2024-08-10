12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları’nda, J/70 sınıfı yarışları tamamladı

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta kapsamında yapılan J/70 sınıfı mücadelesi, 9 Ağustos ve 10 Ağustos’ta düzenlenen yarışlarla tamamlandı. J/70 One Design Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı’nın ikinci gününe katılan 13 tekne, Marmara Denizi’nde görsel bir şölen oluşturdu. Hafta sonunda keyifli vakit geçirmek isteyen İstanbullular, organizasyona ev sahipliği yapan Setur Marinas Kalamış’da bir araya gelerek yarış heyecanına ve eğlencelere ortak oldu.



Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta, farklı yelken sınıflarını aynı çatı altında toplayarak bir ilki gerçekleştiriyor. Yelken sporunu, daha fazla kişinin yer aldığı ve takip ettiği bir spor dalı haline getirmek amacıyla 12. yılında yenilenen organizasyonun programında; J/70, J/70 Match Race, 1 Metre Uzaktan Kumandalı Yarış, Hareketli Salma, IRC0, IRC1, IRC2 ve IRC3 sınıflarında yarışlar yer alıyor.



Son yıllarda hem amatör hem de profesyonel yelkenciler arasında vazgeçilmez bir sınıf haline gelen J/70 yarışları ile 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta’ya dinamik bir başlangıç yapıldı. Organizasyonun ilk günü olan 9 Ağustos’ta olduğu gibi 10 Ağustos’ta da toplam üç yarış düzenlendi. İstanbul’un muhteşem manzarasında, beyaz kuğu zarafetindeki yelkenlerin rüzgârla dansı nefes kesti.



Günün ilk yarışında Bogatyrs ekibi dominant bir galibiyet kazandı. Zorlu geçen üçüncülük mücadelesinde takımlar salise farkla finish çizgisini geçti. Takımların birbirini oldukça zorladığı ikinci yarışta Orient Jr, yüksek rekabet içinde geçen üçüncü yarışta ise Team Nautique Yachting birinci oldu. Genel sıralamada ise ilk günün de birincisi olan dümenciliğini Andrey Pushkin'in yaptığı Tenzor Team lider oldu.



12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta - J/70 Türkiye Turu 3.Ayak Yarış Sonuçları



J/70 Genel Klasman Sonuçları:



Tekne Adı Kaptanı



1. TENZOR TEAM ANDREY PUSHKIN



2. TEAM NAUTIQUE YACHTING ONUR ERARDAĞ



3. CHEESE SAILING BORA OLCAV



4. DENİZCİK GÜLBOY GÜRYEL



5. RUSSIAN BOGATYRS IGOR RYTOV





J/70 Corinthian Kategorisi Sonuçları:





Tekne Adı Kaptanı



1. HSSK/QUICK SIGORTA SARUHAN CİNAY



2. MAYK BATU ÖZONUR



3. GASWAR ALEXANDER ROMANOV





J70 ONE PRO Kategorisi Sonuçları:



Tekne Adı Kaptanı



1. TEAM NAUTIQUE YACHTING ONUR ERARDAĞ



YARIŞIN HİKAYESİ



TAYK Genel Müdürü Can Giray, organizasyonun ikinci gününü şöyle değerlendirdi: “Bugün rüzgârımız daha kuvvetliydi. Parkuru erkenden kurduk, yarışlara hızlıca başlamak istiyorduk ama rüzgâr oturmadı. Start hattımızı net bir şekilde kuramadığımız için biraz gecikmelerle de olsa başladık. Kuvvetli rüzgâr, yaklaşık 15-16 knot, yer yer 20 knot seviyesine kadar çıkıyordu. 10 derece ile 30 derece arasında sürekli bir değişkenlik arz etti. Bu da parkurdaki arkadaşları biraz strese soktu. Ancak bütün bunlara rağmen üç teknik ve güzel yarış yaptık. Hiçbir sıkıntı olmadan da yarışlarımızı kazasız belasız bitirdik.”

CANLI YAYINLAR HEM YARIŞIN HEM DE İSTANBUL’UN GÜZELLİKLERİNİ YANSITTI



12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta, yelken alanında ilklerin yaşandığı bir organizasyon oluyor. Farklı yelken sınıfları bir araya getiren yenilikçi bir formata kavuşan 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta, aynı zamanda yelken sporunun bilinirliğine katkı sağlayan profesyonel yayınlarıyla fark yaratıyor. İzleyicileri yarışın içine çeken canlı yayınlar, aynı zamanda Marmara Denizi’nin ve İstanbul’un güzelliklerini de yansıtıyor.



J/70 yarışları; D-Smart 77. Kanal, ntv.com.tr, ntvspor.net ve Sportstv’den canlı olarak yayınlandı. Sporseverler ntv.com.tr, ntvspor.net ve Tribün Dergi’nin X (Twitter) sayfalarının yanı sıra, Eker’in ve J/70 sınıfının sosyal medya sayfalarından da yarışları canlı olarak takip edebildi.



12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta’nın etkileyici canlı yayınlarının arkasında, 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışını yapan ekip bulunuyor. Teknelerin yarış görüntüleri, grafik ve 3D modellemelerle desteklendi. Emre Avcı’nın sunumu ve Oğuz Ayan’ın yorumları ise yayınların keyfini artırırken, izleyenlerin unutulmaz bir yarış deneyimi yaşamasını sağladı.



Toplam 25 kameranın kullanıldığı çekimlerde, 18 kamera tekne içerisinden görüntü vererek izleyicilerin yarışın içinde hissetmesini sağladı. Ayrıca, 3 drone kamerası deniz üzerinden genel görüntüler verirken, 4 sistem kamerası da deniz üzerinden tekne ile çekim yaptı. Yelken severler J/70 yarışlarının ardından 18 Ağustos’ta yapılacak Yat sınıfı yarışları da naklen izleyebilecek.



J70 SINIFI VE J70 TR 3. AYAK YARIŞ BİLGİLERİ:



Ünlü Amerikalı yat tasarımcısı Rodney John "Rod" Johnstone tarafından tasarlanan bir yelkenli tekne modeli olan J70, ilk kez 2013 yılında piyasaya sürüldü. J70, küçük, hızlı ve hafif yelkenli yapısıyla hem amatör hem de profesyonel yelkenciler arasında popüler hale geldi.



J70’in bazı özellikleri şöyle:



Boyut: J/70, yaklaşık 7 metre (23 fit) uzunluğundadır. Bu boyut, hem tek başına hem de küçük ekiplerle rahatça kullanılmasını sağlar.



Ekip: Genellikle 3 ila 5 kişiyle yarışmak için tasarlanmıştır, bu da onu hem eğlenceli hem de rekabetçi hale getirir.



Performans: J/70, hızı ve manevra kabiliyeti ile tanınır. Hafif yapısı ve tasarımı sayesinde rüzgârlı havalarda iyi performans gösterir.



Sosyal ve Yarış Dünyası: J/70 sınıfı, dünya çapında geniş bir yarış düzeni ve sosyal etkinlikler sunuyor. Geçen 7 sene içinde filoya eklenen 2000 adet yeni J/70 ile dünyada yarışan yelken sınıfları içinde en kalabalık sınıflardan biri haline geldi. Dünya ve Avrupa Şampiyonaları çok yüksek katılımlarla yapılıyor. J70 Türkiye Birliği, 5 ayaktan oluşan 10 yarışa katılım sağlıyor. Sene içinde Türkiye’den de katılan ekipler Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ediyor. 2022’de Avrupa İkincisi olan Ahmet Eker dümenciliğindeki Eker ekibi, 2023 yılında da One Pro’da Dünya İkincisi oldu. 2024 yılının Avrupa İkincisi ise Denizcik teknesi oldu. 2017 yılında kurulan J70 Türkiye Birliği’nin başkanlığını Ahmet Eker yapıyor.