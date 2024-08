12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları’nda, J/70 sınıfı yarışları tamamladı

12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta Takvimi:





Tarih Kategori Start Yeri Saat



9 Ağustos Cuma J70 TR 3. Ayak Setur Marinas 12.00



10 Ağustos Cumartesi J70 TR 3. Ayak Setur Marinas 12.00



11 Ağustos Pazar Burgazada Deniz Kulübü Burgaz Ada 12.00



11 Ağustos Pazar IOM Sınıfı Kalamış Su Ürünleri Kooperatifi 12.00



13 Ağustos Salı J70 Match Race Setur Marinas 12.00



13 Ağustos Salı Hareketli Salma Kategorileri Galatasaray Yelken Şubesi 12.00



14 Ağustos Çarşamba J70 Match Race Setur Marinas 12.00



14 Ağustos Çarşamba Hareketli Salma Kategorileri Galatasaray Yelken Şubesi 12.00



15 Ağustos Perşembe Hareketli Salma Kategorileri Galatasaray Yelken Şubesi 11.00



15 Ağustos Perşembe Hareketli Salma Kategorileri Ödül Töreni Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisi 19.00



16 Ağustos Cuma Yat sınıfı Setur Marinas 19.00



17 Ağustos Cumartesi Yat sınıfı Setur Marinas 14.00



18 Ağustos Pazar Yat sınıfı Setur Marinas 12.00



18 Ağustos Pazar Ödül Töreni Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisi 19:00



09-10 Ağustos 2024 J70 TR 3. Ayak Yarışı



Yarışta toplam 14 tekne yer aldı. 4 uluslararası,10 Türk teknesi yarışta yer aldı. Bu yarış, J70 Türkiye Birliği’nin Türkiye Turu (Tour of Turkey) 3. Ayağı ve Olympos Regatta yarış haftasının içine özel olarak eklendi. Bir sonraki 4. Ayak Ayvalık’ta Türkiye Şampiyonası olarak yapılacak.



İki gün boyunca günde 3 yarış toplam 6 yarış planlanıyor.



11 Ağustos Burgazada ve IOM yarışları



Burgazada yarışının bu sene 32.si gerçekleşiyor. Caddebostan Adalar parkurunda yapılacak yarışa yaklaşık 40 teknenin katılması bekleniyor. Start saati 12:00.



Aynı gün 1 metre IOM (International One Meter) sınıfı Uzaktan Kumandalı Yarışı, Moda Koyu’nda gerçekleşecek; yaklaşık 15 IOM teknesi mücadele edecek.



13-14 Ağustos J/70 Match Race



J70 Match Race, J/70 sınıfı yelkenli teknelerle gerçekleştirilen bir tür yelken yarışı formatıdır. "Match racing", iki teknenin karşı karşıya gelip birbirleriyle doğrudan yarıştığı bir yarıştır. J/70, 7 metre uzunluğunda bir tekne modelidir ve hem amatör hem de profesyonel yelkenciler için popülerdir.



J/70 Match Race'leri, genellikle takımlar arasında taktiksel bir mücadeleye sahiptir. Bu tür yarışlarda, rakip tekne üzerinde baskı kurmak, stratejik manevralar yapmak, rüzgâr ve akıntı koşullarını en iyi şekilde değerlendirmek gibi unsurlar ön plana çıkar. Yarışlar, belirli bir pistte veya rotada düzenlenir ve genellikle birkaç farklı turdan oluşur.



Bu tür etkinlikler, yelkencilik becerilerini geliştirmek ve rekabetçi bir ortamda tecrübe kazanmak için harika bir fırsattır. Ayrıca, J/70 sınıfı, kullanıcı dostu yapısı ve eğlenceli yarış formatı nedeniyle hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yelkenciler için tercih edilen bir seçenektir.



Davet usulü çağırılan 8 tekne Türkiye’de ilk kez yapılan J7/0 MatchRace yarışı çetin bir çekişmeye ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin en iyi yarışçılarından oluşan ekiplerden ilk gün 8 tekne birbiriyle eşleşip gün içinde eleme usulü ile 4 tekneye düşecekler. Ertesi gün final etabına kalan bu 4 tekne kıran kırana mücadele ederek gün sonunda birinci belli olmuş olacak. Bu yarışta TAYK hakem komitesine yurt dışından gelen 2 Umpire (Deni üzerinde karar verici jüri) eşlik edecek. Bu 2 kişiden bir tanesi dünyaca ünlü jüri olan Şef Umpire Hırvat Neven Baran’dır.



13-14-15 Ağustos Hareketli Salma Yarışları



3 gün boyunca Galatasaray Yelken Kulübü’nde 7-20 yaş aralığındaki genç yelkenciler Optimist, ILCA 7, ILCA 6, ILCA 4, 470, 420 sınıflarında yarışacak.



Ayrıca yine deneyimli +40 yaş üstü yelkenciler ile FINN yarışı yapılacak. Bu sınıfta uzun zamandır yarış Türkiye’de yapılmadığı için yeni bir heyecan yaratacak.



50 yıllık geçmişe sahip TAYK ilk kez Hareketli Salma sınıflarında yarışı düzenliyor ve Galatasaray Yelken Kulübü de bu yarışa ev sahipliği yapıyor.



Türkiye’nin her yerindeki yelken kulüplerinden yoğun katılımla etkinlik geçekleşecek. Yaklaşık 300 teknenin katılımı bekleniyor.



Eker Olympos Regatta Yelken Festivali ile başlayan bu serinin önümüzdeki yıllarda uluslararası statüye kavuşturulması planlanıyor.



16 Ağustos Cuma- Olympos Regatta Coğrafi Rota



Olympos Regatta’nın 12. yılında etkinlik bir yelken festivaline dönüşürken klasik rotalarını da koruyor. Her sene saat 19:00’da verilen start ile başlayan gece seyri bu sene de aynı şekilde Cuma akşamı saat 19:00’da başlayacak. Start, Moda Deniz Kulübü açıklarında verilip, IRC 0,1,2 için Çınarcık’ta atılacak bir şamandırayı iskelelerinde bırakıp, tekneler Moda Deniz Kulübü’ndeki Finish hattına gelecekler. IRC 3 ve 4 ise Prens Adaları’ndan dönüş yapıp yine Moda Deniz Kulübünde finish verecekler. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber tekneler finish vermeye başlayacaklar.



Yarışa yaklaşık 45-50 tekne katılacak



17 Ağustos Cumartesi



Tekneler için start saati 14:00 olacak. Hava koşullarının uygun olması durumunda 17 Ağustos Cumartesi günü 2 şamandıra yarışı yapılması planlanıyor.



18 Ağustos Pazar



Start saati 12:00 olacak. Yine 2 şamandıra yarışı planlanıyor.