15 yaşındaki yıldız adayı İsak Vural Fenerbahçe'ye transfer oldu: Barcelona'da da oynadı

Sarı lacivertlilerde genç oyuncu hamleleri devam ediyor. Oynadığı karşılaşmalarda taraftarı heyecanlandıran Arda Güler'den sonra yönetim bir futbolcuyu daha kulübe kazandırdı. Barcelona ve Benfica gibi kulüplerin altyapılarında forma giyen genç oyuncu İsak Vural Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Haberler - ntv.com.tr 28.02.2022 - 13:36 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 13:38

15 yaşındaki yıldız adayı İsak Vural Fenerbahçe'ye transfer oldu: Barcelona'da da oynadı

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'de genç oyuncular takıma kazandırılmaya devam ediyor. Son haftalarda yükselen form grafiğiyle adından söz ettiren Arda Güler'den sonra, Türk asıllı İsveçli oyuncu İsak Vural da sarı lacivertli takımda forma giyecek.

Yaşına göre fiziği ve top hakimiyetiyle 10 yaşında tarafından transfer edilen Vural, kariyerine İsveç'in Hammarby takımında başladı.

Daha sonra Barcelona'ya transfer olan Vural, ailesinin kente getirilememesinden dolayı Benfica'ya imza attı.

Benfica'dayken taraftarı da olduğu Fenerbahçe ile görüşen 15 yaşındaki Vural'ın ailesi kulüple anlaşma sağladı.

LİSANSI HAZIR

Yeni başladığı kariyerinde Barcelona ve Benfica gibi büyük kulüplerde forma giyen genç yıldız adayının Arda Güler'den sonra takımın gelecekteki önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.

İsak Vural'ın amatör lisansı ise geçtiğimiz gün çıkarıldı.

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