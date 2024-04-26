Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 61. maça çıkacak.

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 60 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 20 kez kazandı, 18 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 87, Beşiktaş 82 kez gol sevinci yaşadı.



LİG MAÇLARI



İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 5 farkla üstünlüğü var.



Taraflar, Ülker Stadı'nda 42 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 16, Beşiktaş 11 galibiyet aldı, 15 maç ise berabere tamamlandı.

Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 61 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 56 kez fileleri havalandırdı.



İki takım arasında geçen sezon Ülker Stadı'nda yapılan lig maçı Beşiktaş'ın 4-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.



BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI GALİBİYETLER



Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.



Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi.



Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı.

