17 yaşındaki Sena'nın hedefi Formula 1'e çıkmak

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En büyük hedefinin Formula 1'de yarışmak olduğunu söyleyen Sena Savaşer, hobi amaçlı başladığı karting sporuna 2 yıldır profesyonel olarak devam ediyor.

Antalya'da yaşayan 17 yaşındaki Sena Savaşer, hobi amaçlı başladığı karting sporunu zamanla hayatının merkezine koydu. 2 senedir profesyonel olarak yarışan Savaşer, senior kategorisinin en küçük yaştaki sporcusu konumunda bulunuyor. Türkiye Karting Şampiyonası'nın Kocaeli ayağına katılan fen lisesi öğrencisi Sena Savaşer, en büyük hedefinin kadın olarak Formula 1'e çıkmak olduğunu söyledi.



"FORMULA 1’E ÇIKMAK İSTİYORUM"

Yarış sporundaki serüveni hakkında bilgiler veren Savaşer, "Tamamen hobi amaçlı bir go kart pistinde sürüş yaparak başladım. Daha gaz ve fren pedallarının hangisi olduğunu bilmiyordum. Eski bir ralli hakemi olan babamın yardımıyla bu spora adım attım. Benim hedefim Formula 1’in alt kategorilerinde olabildiğince yukarı çıkmak ve güzel tecrübeler elde etmek. Fakat ondan önceki en yakın hedefimiz, Avrupa’da yarışmak. Ağabeyim doktor ve benim sporumla ilgileniyor. Ablam diş hekimi, o da benim diyetimle ve beslenmemle ilgileniyor. Babam da sponsor desteği buluyor. Formula 1’e çıkmak istiyorum" şeklinde konuştu.



"KADINLAR DESTEKLENİYOR, HAKİMİYETİMIZ ARTIYOR"

Motor sporlarına yönelen kadınların sayısının arttığını ifade eden Savaşer, "Geçen yıl sporcuların yaklaşık 4'te 1'i kadındı. Bu yıl da artmaya devam ediyor. Her seferinde kız sporcuların sayısı artmaya başlayınca benim de ilk günlerim aklıma geliyor. Ben de olabildiğince tavsiyeler vermeye çalışıyorum. Çünkü Formula 1'de hiç kadın pilot olmaması örneğindeki gibi erkek egemenliğinde olan bir spor. Kadınlar destekleniyor, gün geçtikçe hakimiyetimiz artıyor" açıklamalarında bulundu.

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