2022 Dünya Kupası finali ne zaman? FIFA Dünya Kupası 2023 takvimi

Dünya Kupası finali ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Son 16 turunda geriye sadece 2 maçın kaldığı kupada, çeyrek finallere isimlerini yazdıran ülkeler Hırvatistan, Brezilya, Hollanda, Arjantin, İngiltere ve Fransa oldu.



Çeyrek finale kalan son iki takımın da bugün saat 18.00 ve 22.00'deki maçlarla belli olacağı Dünya Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final maçları canlı yayınlanacak.



2022 Dünya Kupası final maçı ise 18 Aralık 2022 Pazar günü oynanacak.



DÜNYA KUPASI TAKVİMİ



Çeyrek final: 9-10 Aralık



Yarı final: 13-14 Aralık



Final: 18 Aralık



DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNALİSTLER



Hırvatistan - Brezilya / 9 Aralık Cuma 18:00

Hollanda - Arjantin / 9 Aralık Cuma 22:00

İngiltere - Fransa / 10 Aralık Cumartesi 22:00