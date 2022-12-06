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2022 Dünya Kupası finali ne zaman? FIFA Dünya Kupası 2023 takvimi

Son 16 turunun oynandığı Dünya Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihleri de belli oldu. 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçları 6 Aralık'ta bitecek, ardından çeyrek ve yarı final heyecanı başlayacak. Peki, 2022 Dünya Kupası finali ne zaman? FIFA Dünya Kupası 2023 takvimi...

2022 Dünya Kupası finali ne zaman? FIFA Dünya Kupası 2023 takvimi

Dünya Kupası finali ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Son 16 turunda geriye sadece 2 maçın kaldığı kupada, çeyrek finallere isimlerini yazdıran ülkeler Hırvatistan, Brezilya, Hollanda, Arjantin, İngiltere ve Fransa oldu.

Çeyrek finale kalan son iki takımın da bugün saat 18.00 ve 22.00'deki maçlarla belli olacağı Dünya Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final maçları canlı yayınlanacak.

2022 Dünya Kupası final maçı ise 18 Aralık 2022 Pazar günü oynanacak.

DÜNYA KUPASI TAKVİMİ

Çeyrek final: 9-10 Aralık

Yarı final: 13-14 Aralık

Final: 18 Aralık

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNALİSTLER

Hırvatistan - Brezilya / 9 Aralık Cuma 18:00
Hollanda - Arjantin / 9 Aralık Cuma 22:00
İngiltere - Fransa / 10 Aralık Cumartesi 22:00

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