37. haftanın hakemleri açıklandı: Derbiyi Arda Kardeşler yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu 37. haftanın hakemlerini açıkladı.
Açıklamaya göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Arda Kardeşler görev alacak.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
“Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir.
19.05.2024 Pazar günü oynanacak olan Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atanmıştır.”
HAFTANIN HAKEMLERİ
17 Mayıs Cuma
17.00 İstanbulspor - Sivasspor
Ömer Faruk Turtay
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor
Turgut Doman
18 Mayıs Cumartesi
19.00 Beşiktaş - Hatayspor
Cihan Aydın
19.00 Ankaragücü - Pendikspor
Volkan Bayarslan
19.00 Rizespor - Kasımpaşa
Burak Pakkan
19.00 Samsunspor - Alanyaspor
Mert Güzenge
19.00 Gaziantep - Karagümrük
Zorbay Küçük
19.00 Başakşehir - Trabzonspor
T.Kaan Numanoğlu
19.00 Kayserispor - Konyaspor
Halil Umut Meler
19 Mayıs Pazar
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe
Arda Kardeşler
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