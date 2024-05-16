37. haftanın hakemleri açıklandı: Derbiyi Arda Kardeşler yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu 37. haftanın hakemlerini açıkladı.

Açıklamaya göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Arda Kardeşler görev alacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:



“Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir.



19.05.2024 Pazar günü oynanacak olan Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atanmıştır.”



HAFTANIN HAKEMLERİ



17 Mayıs Cuma



17.00 İstanbulspor - Sivasspor

Ömer Faruk Turtay



20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor

Turgut Doman



18 Mayıs Cumartesi



19.00 Beşiktaş - Hatayspor

Cihan Aydın



19.00 Ankaragücü - Pendikspor

Volkan Bayarslan



19.00 Rizespor - Kasımpaşa

Burak Pakkan



19.00 Samsunspor - Alanyaspor

Mert Güzenge



19.00 Gaziantep - Karagümrük

Zorbay Küçük



19.00 Başakşehir - Trabzonspor

T.Kaan Numanoğlu



19.00 Kayserispor - Konyaspor

Halil Umut Meler



19 Mayıs Pazar



19.00 Galatasaray - Fenerbahçe

Arda Kardeşler