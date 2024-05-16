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37. haftanın hakemleri açıklandı: Derbiyi Arda Kardeşler yönetecek

TFF, 37. haftanın hakemlerini duyurdu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak.

37. haftanın hakemleri açıklandı: Derbiyi Arda Kardeşler yönetecek

Türkiye Federasyonu 37. haftanın hakemlerini açıkladı. 

Açıklamaya göre - derbisinde Arda Kardeşler görev alacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

“Trendyol 'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir.

19.05.2024 Pazar günü oynanacak olan Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atanmıştır.”

HAFTANIN HAKEMLERİ


17 Mayıs Cuma

17.00 İstanbulspor - Sivasspor
Ömer Faruk Turtay

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor
Turgut Doman

18 Mayıs Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Hatayspor
Cihan Aydın

19.00 Ankaragücü - Pendikspor
Volkan Bayarslan

19.00 Rizespor - Kasımpaşa
Burak Pakkan

19.00 Samsunspor - Alanyaspor
Mert Güzenge

19.00 Gaziantep - Karagümrük
Zorbay Küçük

19.00 Başakşehir - Trabzonspor
T.Kaan Numanoğlu

19.00 Kayserispor - Konyaspor
Halil Umut Meler

19 Mayıs Pazar

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe
Arda Kardeşler

37. haftanın hakemleri açıklandı: Derbiyi Arda Kardeşler yönetecek - 1
37. haftanın hakemleri açıklandı: Derbiyi Arda Kardeşler yönetecek - 2

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