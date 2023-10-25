45. İstanbul Maratonu için geri sayım

Dünyada iki kıta arasında gerçekleştirilen tek maraton olma özelliğine sahip 45. İstanbul Maratonu, bu yıl 5 Kasım'da, '100 Yılın Koşusu' başlığı, 45 bin kişinin katılımıyla koşulacak.



45. İstanbul Maratonu'nun tanıtımı için basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

"FİZİKSEL DAYANIKLILIK KADAR, ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DA GEREKTİREN BİR YARIŞ"

Maratonun insanlığın en eski yarışlarından birisi olduğunu belirten İmamoğlu'nun konuşması şöyle:



"Bu hafta 100'ncü yılını kutlayacağımız Cumhuriyet'le birlikte bu yarışı sizlerle paylaşıyoruz. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı bu kıymetli emanetin, bu en büyük mirasın belki de maratonla çok özdeşleşen benzerlikleri söz konusu. Bu yıl maratonumuzun '100 Yılın Koşusu' ismiyle hayata geçiyor olması da kıymetli olacak. Maraton koşma, fiziksel dayanıklılık kadar, zihinsel dayanıklılık da gerektiren bir yarış. Uzun mesafeleri geride bırakırken, gerçekten aşmak gereken zorluklar, kişinin iradesini ve sabrını test eder. İnsanların yaşamı da bir maratondur. Kurumların da aslında uzun vadeli bakışları ve yol yürüyüşleri de maratonla çok benzeşir. Dayanıklı olmak esastır."