İsmail Kartal: 7 gol yediler diye hafife alınacak bir takım değil

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3'üncü maçında yarın Bulgaristan ekibi Ludogorets'i konuk edecek. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.45'te başlayacak maçta İspanyol hakem Guillermo Cuadra düdük çalacak.

Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ludogorets'in inişli çıkışlı bir grafik çizdiğine ve teknik direktör değişikliği yaşadığına değinen Kartal, "Yapmış olduğumuz analizler doğrultusunda rakibimizin maçlarını izledik. Bazı oyuncularının oynayıp oynamayacağı kesin değil. Bazı sakat oyuncuları var. Bu konuda tam bir bilgimiz yok. İnişli çıkışlı bir grafik çiziyorlar. 12 yıldır Bulgaristan Ligi'nde şampiyon oluyorlar. Bu sezon çalkantılı bir dönem içerisindeler. Hocaları takımdan ayrıldı. Yeni hoca da geçmiş dönemde takımı çalıştırmıştı. Her şeyi takip edip neler yapabileceğimiz konusunda dersimize çalıştık. Yarınki tek hedefimiz, yüksek öz güvenle sahaya çıkıp maçı kazanmak." diye konuştu.



"7 GOL YEDİLER DİYE HAFİFE ALINACAK BİR TAKIM DEĞİL"



Kartal, Ludogorets'in grupta oynadığı ikinci maçta Nordsjaelland deplasmanında 7-1 mağlup olmasını değerlendirerek, "Ludogorets, normalde iyi bir takım. Güney Amerika tarafından oyuncular transfer ediyorlar. 7-1 mağlup oldukları maçta o maçın gerçek skoru o değil. 1'inci dakikada gol yediler, her gelen top gol oldu. Bir moral bozukluğu yaşadılar. Nordsjaelland karşısında 7 gol yediler diye hafife alınacak bir takım değil. Rakibimizi ciddiye alıyoruz." şeklinde konuştu.



Kartal, yarınki maç için kadro tercihine karar vermediğini ve bugünkü antrenmanın ardından kadroyu belirleyeceğini belirtti. Takımda sakat oyuncuların durumuna da değinen tecrübeli teknik adam, "Emre Mor, takımla antrenmanlara başladı. Serdar ameliyat oldu. 5-6 hafta içerisinde aramıza dönecek. Livakovic, Hatayspor maçında kurtarış yapmak isterken ayağını direğe vurdu. Ciddi bir durumu yok, yarınki maçta oynayabilir." ifadelerini kullandı.



"ŞU ANA KADAR BİR KAS SAKATLIĞI YAŞAMADIK"



Kartal, oyuncuların sakatlıklarını önlemek için kullandıkları yapay zeka sistemiyle ilgili de şunları söyledi:



"Sakatlık ikiye ayrılır. Bir kas sakatlığı, iki darbe sakatlığı. Emre Mor, Livakovic ve Serdar Aziz darbe sakatlığından dolayı bir durum yaşadı. Yapay zekayı, kas sakatlığı için kullanıyoruz. Şu anda bir kas sakatlığı yaşamadık. Bu şekilde hangi bölgelerinin yorgun olduğunu analiz edebiliyoruz. 14 günlük sakatlıklar, sakatlık diye geçmiş. 14 günü geçen durumlar, literatürde sakatlık diye geçer."



"2 BİN 500 KİŞİLİK STADIN HER ŞEYİYLE UYGUN OLMASI GEREKİR"



Pendikspor maçının oynanacağı stadın kapasitesi ve zemin durumunun sorulması üzerine ise Kartal, "Benim bunu düşünecek bir durumum yok. 2 bin 500 kişilik stadın her şeyiyle uygun olması gerekir. Herkes aynı şartlarda mücadele etsin. Bu federasyonun sorunu. Herkes daha iyi zeminde oynamak ister. Bize gelen takımlar o coşkuyu hissediyorsa biz de her deplasmanda futbolumuzu en iyi şekilde oynamak isteriz" diyerek sözlerini noktaladı.