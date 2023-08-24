58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım

DÜNYA YILDIZLARININ PARLADIĞI TUR



Dünya yıldızlarının parladığı tur olarak bilinen, sprint ve tırmanış ustası bisikletçilerin üst düzey rekabetinin nefesleri keseceği 58’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 1.231,2 kilometrelik 2023 parkuru şu şekilde olacak:



1’inci Etap: 8 Ekim 2023 Alanya - Antalya (134 km)



2’nci Etap: 9 Ekim 2023 Kemer - Kalkan (165 km)



3’üncü Etap: 10 Ekim 2023 Fethiye - Babadağ (102,9 km)



4’üncü Etap: 11 Ekim 2023 Fethiye - Marmaris (162,1 km)



5’inci Etap: 12 Ekim 2023 Marmaris - Yalıkavak (180,5 km)



6’ncı Etap: 13 Ekim 2023 Bodrum - Selçuk (193,2 km)



7’nci Etap: 14 Ekim 2023 Selçuk - Manisa- İzmir (159,8 km)



8’inci Etap: 15 Ekim 2023 İstanbul - Sultanahmet (133,7 km)



58’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Lansmanı ise 12 Eylül Salı günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.



EMİN MÜFTÜOĞLU: KITALARARASI BİR BİSİKLET ŞÖLENİNE DÖNÜŞECEK



Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 58’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesinde düşüncelerini şöyle ifade etti:



“Nisan ayında düzenlemeyi planladığımız Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu, 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi nedeni ile Uluslararası Bisiklet Birliği’nin olağanüstü destekleriyle UCI Ekim takvimine aldık. Bu zor dönemde UCI Başkanı David Lappartient ve Yönetim Kurulu’nun vermiş olduğu destek için Türk bisikleti adına çok teşekkür ederim. 58’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu, 8-15 Ekim tarihleri arasında 8 gün boyunca 8 etapta doğaya, tarihe uzanan, kıtaları buluşturan bir parkur olarak kurguladık. Organizasyonu, Yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizle birlikte Türkiye Yüzyılı’nda büyük coşku ve görkemle düzenleyeceğiz. Üst düzey mücadelesi ve nefes kesen parkuru ile 58’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, kıtalararası bir bisiklet şölenine dönüşecek. Profesyonel yol bisikletinin kalbi Türkiye’de atacak. Ayrıca 58’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında eylül ayında İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenleyeceğimiz basın lansmanımızda TUR 2023’e katılan takımları, yıldız sporcuları ve bisiklete değer katacak, ülkemizde bisiklet kültürünü geliştirecek projelerimizi paylaşacağız.”



TUR 2022, 190 ÜLKEDE 13 AYRI DİLDE 615 MİLYON HANEYE ERİŞTİ



2022 yılında dünyaca ünlü bisikletçilerin kıtalararası mücadelesi, 190 ülkede milyonlarca kişi tarafından izlendi. 57’nci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu; Amerika’dan Avrupa’ya, Afrika ve Ortadoğu’dan Asya ve okyanus ülkelerine kadar uzanarak 8 gün boyunca 190 ülkede ve 13 ayrı dilde 615 milyon haneye erişti. Türkiye’nin uluslararası en büyük projelerinden birisi olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun televizyon prodüksiyonu; 80 kişilik ekip, 2 helikopter, 1 uçak, 4 motosikletli kamera ve büyük bir teknoloji ile dünya ekranlarına taşındı.



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