58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Alexey Lutsenko kazandı

Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (Tour of Türkiye) genel klasman lideri olarak tamamladı.





Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin sekizinci ve son gününde 130,5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabı yapıldı.



Ayasofya Meydanı'ndan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın verdiği startla başlayan yarışta Ahırkapı'dan Kennedy Caddesi'ne inen bisikletçiler, Avrasya Tüneli'nden geçerek Anadolu Yakası'na ulaştı.



Üsküdar, Harem, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Kandilli, Kanlıca'dan geçen sporcular, Beykoz'a devam etti. Beykoz'un ardından Anadolu Feneri'nden dönen parkuru takip eden bisikletçiler, sahilden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kadar geldi. Buradan Avrupa Yakası'na taşınan yarış, Barbaros Caddesi, Beşiktaş, Karaköy, Galata Köprüsü'nden geçerek yeniden Tarihi Yarımada'ya ulaştı. Dünyanın en iyi bisikletçilerinin 8 etap ve toplam 1235,1 kilometrelik mücadelesi, Sultanahmet'te sona erdi.



Sprint finişine sahne olan etabı, 2.57.28'lik derecesiyle Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen kazandı. Belçikalı bisikletçi, TUR 2023'teki 4, toplamdaki 7. etap zaferine ulaştı.



Astana'nın Hollandalı sporcusu Cees Bol ikinci, İtalya'nın EOLO-Kometa takımından Giovanni Lonardi üçüncü oldu.

İKİ KEZ KITA DEĞİŞTİRİLDİ

Dünyanın kıtalar arası ilk bisiklet turu özelliğini taşıyan Tour of Türkiye'de bisikletçiler, iki kez kıta değiştirdi.



Ayasofya Meydanı'nda başlayan yarışın, Avrasya Tüneli'nden Asya'ya taşınmasıyla bisikletçiler, iki farklı kıtada pedal çevirmiş oldu.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ise yeniden Avrupa'ya dönen mücadeleyle, Sultanahmet'te finiş yapıldı.



GENEL KLASMAN LİDERİ BABADAĞ'DA BELİRLENDİ



TUR 2023'te genel klasman liderliğini alan sporcu, Fethiye-Fethiye (Babadağ) etabıyla belirlendi.



Büyük bir mücadeleye sahne olan Tour of Türkiye'nin üçüncü gününde "Kraliçe" etap olan Babadağ tırmanışı gerçekleştirildi.



Yarışı ilk sırada tamamlayan Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, rakiplerine ciddi bir zaman farkı attı. TUR 2023'teki ilk ve tek etap zaferini elde eden Lutsenko, son ana kadar liderliğini korudu.



Genel klasman liderine verilen turkuaz mayo, toplam 30 saat 6 dakika 58 saniyelik derecesiyle Alexey Lutsenko'nun oldu.



Bu sporcunun ardından genel klasmanda ikinci sırayı Lutsenko'nun 26 saniye gerisindeki Almanya temsilcisi Bora-Hansgrohe'den Ben Zwiehoff, üçüncü sırayı ise 51 saniye gerisindeki Astana'dan Harold Tejada aldı.



YEŞİL MAYO 3 YIL ÜST ÜSTE PHİLİPSEN'İN



Belçikalı ünlü sprinter Jasper Philipsen, en iyi sprintçinin giydiği yeşil mayonun sahibi oldu.



Bu yıl TUR'da 3 etap zaferi bulunan Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, Tour de France'ın ardından TUR 2023'te de sprint liderine verilen yeşil mayoyu elde etti.



Türkiye'de 2021 ve 2022'nin ardından bu yıl da yeşil mayoyu sırtına geçiren Philipsen, üst üste 3 yıl bu başarıyı elde etti.



EN İYİ TIRMANIŞÇI JAY VİNE



TUR 2023'ün en iyi tırmanışçısı Avustralyalı Jay Vine oldu.



UCI dünya takımlar sıralamasında zirvede olan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi UAE Team Emirates'in Avustralyalı sporcusu Vine, Tour of Türkiye'nin yedinci gününde son 25 kilometrelik bölümde yaptığı atakla hem etap zaferi hem de kırmızı mayoyu aldı.



Son etapta mayosunu koruyan Vine, TUR 2023'te "Dağların kralı" oldu.



BEYAZ MAYO SON ETAPTA BELLİ OLDU

Türkiye güzelliklerini simgeleyen beyaz mayo, son etapta sahibini buldu.



TUR içinde birkaç kez el değiştiren beyaz mayo, son gün aldığı puanlarla Belçika'nın Tarteletto-Isorex takımından Belçikalı Mauro Verwilt'in oldu.



TAKIMLAR SIRALAMASI



58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda takım sıralaması şöyle oluştu:



1- Bora-Hansgrohe (Almanya)



2- Green Project-Bardiani-Faizine (İtalya)



3- Burgos-BH (İspanya)



PHİLİPSEN, TUR'DA 4 ETAP KAZANDI VE POGACAR'I GEÇTİ



Belçikalı sprinter bisikletçi Jasper Philipsen, bu yılki 19. etap zaferine ulaşarak önemli bir başarı elde etti.



Bu yıl Tour de France'da yeşil mayoyu kazanma başarısı gösteren 25 yaşındaki bisikletçi, Türkiye'ye 15 etap zaferi alarak geldi.



TUR 2023'ün ilk gününde Alanya-Antalya, ikinci gününde Kemer-Kalkan, dördüncü günde ise Fethiye-Marmaris etaplarını alan Philipsen, bugün de bitişi ilk sırada geçti.



UCI organizasyonlarında bu yılki 19. etap zaferine ulaşan Philipsen, Tour of Türkiye öncesinde 17 etap zaferiyle dünyanın zirvesinde yer alan Sloven bisikletçi Tadej Pogacar'ı da geride bıraktı.