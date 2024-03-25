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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman?

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan'da yapılacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye-TUR 2024) 59'uncusu 21-28 Nisan'da düzenlenecek.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman?

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Tour of Türkiye'nin, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 21 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayacağı ve Kemer, Kaş, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Manisa ile İzmir'den sonra 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da tamamlanacağı belirtildi.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan, dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan TUR 2024'ün 8 etapta yapılacağı kaydedildi.

Etaplar

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2024 parkuru şu şöyle:

1. Etap: Antalya-Antalya (21 Nisan)

2. Etap: Kemer-Kaş (22 Nisan)

3. Etap: Fethiye-Marmaris (23 Nisan)

4. Etap: Marmaris-Bodrum (24 Nisan)

5. Etap: Bodrum-Kuşadası (25 Nisan)

6. Etap: Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) (26 Nisan)

7. Etap: İzmir-İzmir (27 Nisan)

8. Etap: İstanbul-İstanbul (28 Nisan)

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