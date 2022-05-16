5 gollü maçta kazanan Galatasaray (Galatasaray-Adana Demirspor maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig 37. hafta mücadelesinde Adana Demirspor'u 3-2 yenen Galatasaray ligde 2 hafta sonra kazandı.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılıların golleri 30. dakikada penaltıdan ve 63. dakikada Bafetimbi Gomis ile 55. dakikada Kerem Aktürkoğlu'dan geldi.



Adana Demirspor'un gollerini ise 9. dakikada Yunus Akgün ve 67. dakikada Mario Balotelli kaydetti.

Bu sonucunun ardından 37. haftayı Galatasaray 51 puanla 11. sırada, Adana Demirspor ise 52 puanla 9. sırada tamamladı.

TARAFTARDAN FUTBOLCULARA TEPKİ



Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesindeki ısınma sırasında sarı-kırmızılı futbolculara tepki gösterdi.



Taraftarlar, ısınmaya çıkan futbolcuları tribünlere çağırdı. Taraftarlar, tribünlere gelerek kendilerini selamlayan futbolcuları, "Aşkımız renklere, sizlere değil." diye protesto etti.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde ismi anons edildiği sırada teknik direktör Domenec Torrent'i de ıslıkladı.



Taraftarlar, Adana Demirspor'da kiralık oynayan Yunus Akgün ile bu takıma transfer olan eski oyuncuları Younes Belhanda'ya ise sevgi gösterisinde bulundu.