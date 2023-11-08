63 yıllık rekoru kıran Pepe Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Porto, konuk ettiği Antwerp’i 2-0’lık skorla mağlup etti.



Mücadelenin 90+1. dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Pepe, 40 yıl, 8 ay, 12 gün ile Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en yaşlı futbolcu unvanının sahibi oldu.

63 YIL SONRA KIRILDI



Rekor 63 yıl sonra kırılmış oldu. Bu unvan 39 yıl, 7 ay, 6 gün ile Norveç ekibi Fredrikstad formasıyla Willy Olsen’de bulunuyordu.



Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 40 yaşındaki Portekizli savunmacı, Devler Ligi’nde 116. maçını geride bırakırken, toplamda 4 kez gol sevinci yaşadı ve 5 de gol pası verdi.