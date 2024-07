663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri: Başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık güreşleri çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Finale gelene kadar Ali Gürbüz ve Orhan Okulu gibi favori isimlerin elendiği güreşlerin çoğunluğu puan alanın kazandığı uzatmalara gitti. Sarayiçi Er Meydanı'nda final güreşinden önce gerçekleştirilen yarı final müsabakalarında Serhat Gökmen'i yenen 2022 başpehlivanı Mustafa Taş ve Hüseyin Gümüşalan'ı yenen 2023 yılı başpehlivanı Yusuf Can Zeybek karşılaştı.

YUSUF CAN ZEYBEK BAŞPEHLİVAN OLDU



Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek arasındaki maç karşılıklı hareketlerle geçti. Maçın 20'nci dakikasında Mustafa Taş'a, hakem heyeti tarafından pasif güreştiği için birinci ihtarı verildi. Puanlama güreşine kalan müsabakanın 50'inci dakikasında Mustafa Taş'ı yenen Yusuf Can Zeybek, Türkiye Başpehlivanı oldu.