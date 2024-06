98. Gazi Koşusu'na geri sayım başladı: Gazi Koşusu ne zaman?

98. Gazi Koşusu'na geri sayım başladı. At yarışlarında Gazi Koşusu heyecanı yaşanıyor. Cumhuriyet'in 100. yılında at yarışlarının derbisi olarak bilinen 97. Gazi Koşusu'nu 16 numaralı Urfa Aslanı kazanmıştı.



98. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?



Gazi Koşusu bu yıl, 30 Haziran Pazar günü yapılacak.



Türk atçılığının en önemli yerlerinden olan Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak olan yarış aat 17.15'te başlayacak.



GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ



Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.



At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.



Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.