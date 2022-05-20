A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg maçı biletlerinin genel satışı başladı

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Ay yıldızlıların Lüksemburg ile 11 Haziran'da deplasmanda oynayacağı UEFA Uluslar Ligi mücadelesinin biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, satışa sunulan misafir tribün biletleri, "www.passo.com.tr" ve Passo Mobil uygulamasından alınabilecek.



Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.



Lüksemburg-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları kale arkası 400 ve doğu tribün 750 lira olarak belirlendi.

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