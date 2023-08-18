A Milli Kadın Voleybol Takımı İsveç'i 3-0 yendi

Son dakika haberi! CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı İsveç ile karşılaştı.
Filenin Sultanları mücadeleyi set vermeden 3-0 kazandı.
Filenin Sultanları, Almanya'daki C Grubu mücadelesinde ikinci maçını 20 Ağustos Pazar günü TSİ 21.00'de Azerbaycan ile yapacak.
Salon: Castello
Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Benone Visan (Romanya)
Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)
İsveç: Anna Haak, Linda Andersson, Isabelle Haak, Alexandra Lazic, Wasserfaller, Julevik (Emmy Andersson, Rebecka Lazic, Brink, Gustafsson, Arrestad, Hellvig, Nilsson)
Setler: 25-22, 25-18, 25-13
Süre: 76 dakika (32, 24, 20)
MELİSSA VERGAS REKOR KIRDI
Ay yıldızlılarda Melissa Vargas maçta 19 sayı kazandırdı. 23 yaşındaki oyuncu maçta Sırp voleybolcu Tijana Boskovic'e ait servis rekorunu kırdı.
Melissa Vargas'ın ilk sette kullandığı servisin 112 km/h'yi buldu. Vargas böylelikle ile Boskovic'in 111.4 km/h'lik rekorunu kırdı.
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