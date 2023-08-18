A Milli Kadın Voleybol Takımı İsveç'i 3-0 yendi

Son dakika haberi! CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı İsveç ile karşılaştı.



Filenin Sultanları mücadeleyi set vermeden 3-0 kazandı.



Filenin Sultanları, Almanya'daki C Grubu mücadelesinde ikinci maçını 20 Ağustos Pazar günü TSİ 21.00'de Azerbaycan ile yapacak.



Salon: Castello



Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Benone Visan (Romanya)



Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Ayça Aykaç, İlkin Aydın) ​​



İsveç: Anna Haak, Linda Andersson, Isabelle Haak, Alexandra Lazic, Wasserfaller, Julevik (Emmy Andersson, Rebecka Lazic, Brink, Gustafsson, Arrestad, Hellvig, Nilsson)



Setler: 25-22, 25-18, 25-13



Süre: 76 dakika (32, 24, 20)

