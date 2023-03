A Milli Takım aday kadrosu belli oldu: 3 isim ilk defa çağrıldı

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.



A Milli Takım kadrosuna Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Mehmet Can Aydın (Schalke 04) ve Mehmet Umut Nayir (Ümraniyespor) ilk kez seçildi.



Mehmet Can Aydın, alt yaş kategorilerinde Almanya forması giyerken, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.



ADAY KADRO



KALECİLER: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır



DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu



ORTA SAHA / FORVET: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir