A Milli Takım aday kadrosu belli oldu: 3 isim ilk defa çağrıldı

MAÇ PROGRAMI



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 19 Mart Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 20 Mart Pazartesi günü EURO 2024 Elemeleri ve kampın başlangıcına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyecek. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantı, saat 14.30'da başlayacak.



Hazırlıklarına 20 Mart Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanlarla başlayacak ay-yıldızlılar, Ermenistan maçı için 24 Mart'ta Türk Hava Yolları'na ait uçakla Erivan'a gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcu, aynı gün TSİ 17.15'te Ermenistan maçına ev sahipliği yapacak Republican Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki resmi idmanını toplantının ardından TSİ 18.00'de bu tesiste gerçekleştirecek.



Ermenistan-Türkiye müsabakası, 25 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.



A Milli Takım, Ermenistan karşılaşmasının hemen ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla Erivan'dan Bursa'ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncu, 27 Mart Pazartesi günü saat 16.15'te Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, karşılaşma öncesindeki resmi antrenmanını da bu statta saat 17.00'de yapacak.



Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 28 Mart Salı günü oynanacak Türkiye-Hırvatistan maçı, saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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