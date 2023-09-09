A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'nın Genk şehrinde 12 Eylül Salı günü Japonya ile oynayacağı özel maç öncesi aday kadrosunda değişikliğe gitti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Spor
- Kerem Aktürkoğlu
- Spor&Skor
- Ntv Spor