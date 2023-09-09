NTV.COM.TR’ye geri dön

A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı aday kadrodan çıkarıldı

TFF'den yapılan açıklamada, A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı aday kadrodan çıkarıldı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'nın Genk şehrinde 12 Eylül Salı günü Japonya ile oynayacağı özel maç öncesi aday kadrosunda değişikliğe gitti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

Galatasaray'ın gündemindeki Verratti Katar yolcusu

Galatasaray'ın gündemindeki Verratti Katar yolcusu

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...