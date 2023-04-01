ABD’li boksör Kevin Blue ringde Putin’e seslendi

ABD’li profesyonel ağırsıklet boksörü Kevin ‘Kingpin’ Johnson, Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus boksör Vyacheslav Datsik ile yaptığı ve kazandığı boks maçı sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin’e ringden seslenerek Rus vatandaşlığına geçmek istediğini açıkladı.



"RUSYA’NIN EVİM OLMASINI İSTİYORUM"



Johnson maç bitimiyle ringde kendisine uzatılan mikrofona yaptığı açıklamada şöyle konuştu:



“Hayat boyu sürecek bir değişiklik yapmaya gerçekten hazırım. Başkana seslenmek istiyorum, Saygın Vladimir Putin eğer izliyorsanız ve duyuyorsanız, ben Kevin Johnson, kariyerime buraya tam olarak yerleşerek devam etmek istiyorum. Onayınızla Rus pasaportu almak ve Rusya’nın evim olmasını istiyorum.”