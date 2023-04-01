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Neymar bir saatte servet kaybetti

Brezilyalı yıldız Neymar takipçilerinin de izlediği canlı yayında kumar oynadı. Bir saat içinde 1 milyon euro (Yaklaşık 21 milyon TL) kaybeden yıldız futbolcunun verdiği tepki, sosyal medyada gündem oldu.

Neymar bir saatte servet kaybetti

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Takipçileri için internet üzerinden yayın açan , online kumar oynadı.

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, canlı yayında 1 milyon euro (Yaklaşık 21 milyon TL) kaybetti.

Bir saat içinde servet kaybeden 31 yaşındaki, yıldız, önce ağlama numarası yaptı, ardından kahkahalara boğuldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Neymar daha önce pekçok kez Las Vegas'taki turnuvalara katılmıştı.

Sponsorluk anlaşmaları hesaba katılmadığında Brezilyalı futbolcunun aylık geliri 3.5 milyon euroyu geçtiği tahmin ediliyor.

Neymar bir saatte servet kaybetti - 1
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