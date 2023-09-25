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Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman?

Süper Lig’in 3. haftasında oynanması planlanan ancak ertelenen Adana Demirspor-Beşiktaş maçının tarihi belli oldu. İki takımın da Avrupa kupalarında oynayacakları play-off maçları nedeniyle, bu maçın tarihi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman?

Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman?

'de Fenerbahçe, Galatasaray ve hafta arasında erteleme maçına çıkacak. Statü gereği bazı futbolcular bu maçta forma giyemeyecek. İşte, Adana Demirspor-Beşiktaş maçı tarihi...

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 27 Eylül Çarşamba günü yapılacak.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER OYNAYAMAYACAK?

Beşiktaş'ta ise Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, Adana Demirspor deplasmanında yerini alamayacak.

ADANA DEMİRSPOR'DA STATÜYE TAKILANLAR

Adana Demirspor'da ise Beşiktaş maçının ilk tarihi sonrası transfer edilen Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş zorlu maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli ve Ertaç Özbir de Beşiktaş'a karşı süre alamayacak.

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