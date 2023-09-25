Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman?

Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hafta arasında erteleme maçına çıkacak. Statü gereği bazı futbolcular bu maçta forma giyemeyecek. İşte, Adana Demirspor-Beşiktaş maçı tarihi...



Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 27 Eylül Çarşamba günü yapılacak.



BEŞİKTAŞ'TA KİMLER OYNAYAMAYACAK?



Beşiktaş'ta ise Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, Adana Demirspor deplasmanında yerini alamayacak.



ADANA DEMİRSPOR'DA STATÜYE TAKILANLAR



Adana Demirspor'da ise Beşiktaş maçının ilk tarihi sonrası transfer edilen Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş zorlu maçta forma giyemeyecek.



Öte yandan Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli ve Ertaç Özbir de Beşiktaş'a karşı süre alamayacak.

