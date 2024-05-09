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Geceye damga vuran karar: Bayern Münih'in golünde ofsayt var mı?

Devler Ligi yarı final rövanşında Real Madrid 3 dakikada muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Mücadelenin uzatma süresinde Alman ekibin kaydettiği gol öncesinde hakem Szymon Marciniak'ın ofsayt düdüğünü çalmasıyla beraber Bayern futbolcuları çılgına döndü.

Geceye damga vuran karar: Bayern Münih'in golünde ofsayt var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında 87. dakikaya 1-0 geride giren ve 90+2. dakikada ise 2-1 öne geçen , ilk maçı 2-2 biten mücadelede Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

GOLDEN ÖNCE DÜDÜK ÇALDI

Karşılaşmanın 90+13. dakikasında konuk ekip De Ligt ile tekrar ağları havalandırdı.

Ancak gol şutundan önce ofsayt bayrağının kalkmasıyla beraber Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdüğünü çalmıştı.

Bu kararın ardından Bayern Münih'li futbolcular çılgına dönerken, son düdüğün gelmesiyle birlikte yarı finalde turnuvaya veda etti.

"YAN HAKEM BANA 'ÜZGÜNÜM, BİR HATA YAPTIM' DEDİ"

Matthijs De Ligt maç sonrası yaptığı açıklamada "Büyük bir rezalet. Yan hakem bana 'Üzgünüm, bir hata yaptım' dedi. Real Madrid'in her zaman hakemlerle birlikte yürüdüğünü söylemek istemiyorum ama bugün farkı yaratan buydu." diye konuştu.

"KURAL İHLAL EDİLDİ"

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise "Bu tam bir felaketti. Kurallar ihlal edildi. O pozisyon sonuna kadar oynanmalıydı çünkü kural bu." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı, 1 Haziran'da Wembley Stadı'nda oynanacak.

Geceye damga vuran karar: Bayern Münih'in golünde ofsayt var mı? - 1

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