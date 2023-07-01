NTV.COM.TR’ye geri dön

Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Demirspor, teknik direktörlük görevi için Patrick Kluivert ile anlaşmaya vardı. ,

Son detayları görüşmek için İstanbul'a gelen 46 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Kulübün resmi Twitter hesabından, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Patrick Kluivert ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır" ifadeleriyle anlaşma duyuruldu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...