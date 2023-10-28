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Adana Demirsporlu futbolculardan Cumhuriyet valsi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirsporlu 10 futbolcu, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında sahada vals yaptı.

Adana Demirsporlu futbolculardan Cumhuriyet valsi

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirsporlu 10 futbolcu, 'in 100. yılı kutlamaları kapsamında sahada vals performansı sergiledi.

Kulübün sosyal medyasından paylaşılan görüntüde, Yusuf Erdoğan, Luis Nani, Tayfun Aydoğan, M'Baye Niang, Abdulsamet Burak, Edouard Michut, İsmail Çokçalış, Florent Shehu, Vedat Karakuş ve Deniz Eren Dönmezer'in Yeni Adana Stadı'na çıkarak damlarıyla vals yapması yer aldı.

Görüntüyle birlikte, "Yukatel Adana Demirspor, bu defa Cumhuriyetimizin 100. yılında 'Cumhuriyet valsi' için sahada… Yüz akı ile yüzyıllara." notu paylaşıldı.

FUTBOLCULARIN CUMHURİYET VALSİ

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