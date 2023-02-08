Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir, kaç yaşındaydı? Eşi gözyaşlarıyla yardım istemişti

Kaleci pozisyonunda görev yapan Türk futbolcu Ahmet Eyüp Türkaslan 11 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi.



Profesyonel kariyerine 2013 yılında Polatlı Bugsaşspor kulübünde başladı. Daha sonra ise Osmanlıspor, Ümraniyespor ve Yeni Malatyaspor kulüplerinde oynadı.

EŞİ GÖZYAŞLARIYLA YARDIM İSTEMİŞTİ



Malatyasporlu kalecinin enkaz altından kurtarılan eşi;

Kübra Türkaslan paylaşımında, "Burası çok kötü. Ne olur yardım edin Eyüp'e... 30 saattir enkazın altında ne olur yardım edin. Kepçe yok vinç yok hiçbir şey yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor. Ne olursunuz yardım edin. Dümdüz oldu burası." sözleriyle yardım istemişti.

