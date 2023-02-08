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Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir, kaç yaşındaydı? Eşi gözyaşlarıyla yardım istemişti

Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan, eşiyle birlikte enkaz altında kaldı. Eşi kurtarılan Eyüp Türkaslan'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberin paylaşımı Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'dan geldi. Vural, ''Ahmet'imiz öldü. Cansız bedeni çıkarıldı. Eşinin ve Malatyaspor'un başı sağ olsun'' dedi.  Peki, Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir, kaç yaşındaydı?

Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir, kaç yaşındaydı? Eşi gözyaşlarıyla yardım istemişti

Kaleci pozisyonunda görev yapan Türk futbolcu Ahmet Eyüp Türkaslan 11 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi. 

Profesyonel kariyerine 2013 yılında Polatlı Bugsaşspor kulübünde başladı. Daha sonra ise Osmanlıspor, Ümraniyespor ve Yeni Malatyaspor kulüplerinde oynadı.

EŞİ GÖZYAŞLARIYLA YARDIM İSTEMİŞTİ

Malatyasporlu kalecinin enkaz altından kurtarılan eşi; 
Kübra Türkaslan paylaşımında, "Burası çok kötü. Ne olur yardım edin Eyüp'e... 30 saattir enkazın altında ne olur yardım edin. Kepçe yok vinç yok hiçbir şey yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor. Ne olursunuz yardım edin. Dümdüz oldu burası." sözleriyle yardım istemişti. 

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