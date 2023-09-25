Ajax-Feyenoord maçı ne zaman devam edecek?

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Ajax ile Feyenoord arasındaki derbi maçı, çıkan olaylar ve sahaya atılan meşaleler nedeniyle yarıda kaldı. Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, maçı durdurdu, soyunma odasına giderek maçı tatil etti.



Bu sezon ligde sadece 1 galibiyet alabilen Ajax, 5 puanla 14. sırada yer alıyor. 11 puanlı Feyenoord ise 4. sırada bulunuyor.



MAÇ NE ZAMAN DEVAM EDECEK?



Konu hakkında Eredivisie'den yapılan açıklamada, sahaya atılan meşaleler nedeniyle yarıda kalan karşılaşmanın tekrarlanmayacağı, mücadele ile ilgili kararın daha sonra verileceği belirtildi.

