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Ajax'ta Francesco Farioli dönemi

Teknik direktörlük kariyerine Türkiye'de adım atan Francesco Farioli, Avrupa futbolunun dev kulüplerinden birinin başına geçmek üzere. Ajax, İtalyan çalıştırıcı ile anlaşmaya vardı.

Ajax'ta Francesco Farioli dönemi

Ajax'ta Francesco Farioli dönemi başlıyor.

Anlaşmayı Farioli'nin menajeri basınına açıkladı. De Telegraaf gazetesi, Ajax'ın genç teknik direktörle 3 yıllık sözleşme imzalayacağını iddia etti.

2020 yılında Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak Alanyaspor'a giden Farioli, Fatih Karagümrük'te ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı.

Geçen yaz Türkiye'den ayrılıp Nice'in başına geçen 35 yaşındaki çalıştırıcı, Fransız ekibini ligde beşinci yaptı.

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