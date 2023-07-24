Al Hilal Kylian Mbappe için PSG'ye resmi teklifini iletti

Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

PSG başkanı El Khelaifi, Fransız yıldıza sözleşme yenileme teklifinde bulundu ancak 2024'te sözleşmesi sona erecek Mbappe bu teklifi imzalamaya yanaşmadı.

"SÖZLEŞME İMZALAMAZSA YENİ SEZON KADROSUNDA OLAMAZ"

Khelaifi yaşananların ardından Fransız yıldız için yeni sezonda takımda olmak istiyorsa sözleşme imzalamak zorunda olduğunu, aksi takdirde gelecek sezon bedava göndermemek için satış listesine koyulacağını duyurmuştu.

MBAPPE KAMP KADROSUNDAN ÇIKARILDI



Kylian Mbappe, tekrardan bu teklifi reddedince, PSG'nin Japonya kamp kadrosundan çıkarıldı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Hilal, Kylian Mbappe için PSG'ye 300 milyon euroluk resmi teklifini duyurdu. Ayrıca oyuncu tarafıyla henüz bir görüşme gerçekleşmediği belirtildi.



Öte yandan PSG, Mbappe'nin Real Madrid ile çoktan anlaştığını ve sözleşmesinin hazır olduğunu düşünüyor.



1 YIL İÇİN 700 MİLYON EURO MAAŞ

Al Hilal'in teklifinde Mbappe'ye 1 yıl için 700 milyon euroluk bir maaş ödeyeceği ardından bonservis bedelsiz olarak Real Madrid'e transferine izin vereceği kaydedildi.