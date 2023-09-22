Al-Hilal'de Jorge Jesus'un koltuğu sallanıyor

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al-Hilal ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un eleştirilerin odağında.



Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki beraberlikten sonra ligin zayıf ekiplerinden Damac FC'ye de puan kaybedilmesi bardağı taşırdı.



Ligde galibiyeti olmayan Damac FC ile 1-1 berabere kalan Al-Hilal'de teknik direktör Jesus müsabaka sonrası protesto edildi.



YÖNETİM ACİLEN TOPLANDI



Taraftarların Jorge Jesus'a büyük tepki göstermesinin ardından yönetimi toplandı.. Al-Riyadh'ın haberine göre; Al-Hilal, Portekizli teknik adamı görevden almayı düşünüyor.



Al-Hilal yönetiminin Jorge Jesus'un yerine göreve geçici olarak Muhammed Al-Shalhoub'u getireceği haber detayında yer aldı. Kulübün takıma liderlik edecek teknik direktör arayışlarına başladığı da öne sürüldü.

Jesus'un takımında Neves, Neymar, Malcom ve Mitrovic gibi yıldız isimler bulunuyor.