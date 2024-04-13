Alexander Isak, Newcastle United tarihine geçti

Premier Lig'in 33. haftasında Newscastle United, Tottenham'ı konuk etti.
Mücadelenin 30 ve 51. dakikalarında rakip ağları sarsan Alexander Isak, siyah-beyazlıların tarihine geçti.
İsveçli golcü, Newcastler United formasıyla Premier Lig'de arka arkaya 6'dan fazla iç saha maçında gol atan dördüncü oyuncu olmayı başardı.
Isak'ın son 6 maçta attığı gol sayısı ve takımlar ise şöyle;
- Nottinhgam Forest : 1 GOL
- Manchester City : 1 GOL
- Wolves: 1 GOL
- West Ham: 2 GOL
- Everton: 1 GOL
- Tottenham: 2 GOL
Newcastle United tarihinde 6 iç saha maçında en fazla gol atan futbolcular ise şöyle;
- Alan Shearer - 15
- Andy Cole - 8
- Les Ferdinand - 6
- Alexander Isak - 6
Alexander Isak bu sezon Newcastle United formasıyla 34 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 21 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.
24 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2028'e kadar İngiliz ekiple sözleşmesi bulunuyor.
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