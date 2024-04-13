Alexander Isak, Newcastle United tarihine geçti

Premier Lig'in 33. haftasında Newscastle United, Tottenham'ı konuk etti.

Mücadelenin 30 ve 51. dakikalarında rakip ağları sarsan Alexander Isak, siyah-beyazlıların tarihine geçti.

İsveçli golcü, Newcastler United formasıyla Premier Lig'de arka arkaya 6'dan fazla iç saha maçında gol atan dördüncü oyuncu olmayı başardı.

Isak'ın son 6 maçta attığı gol sayısı ve takımlar ise şöyle;

Nottinhgam Forest : 1 GOL

Manchester City : 1 GOL

Wolves: 1 GOL

West Ham: 2 GOL

Everton: 1 GOL

Tottenham: 2 GOL

Newcastle United tarihinde 6 iç saha maçında en fazla gol atan futbolcular ise şöyle;

Alan Shearer - 15

Andy Cole - 8

Les Ferdinand - 6

Alexander Isak - 6

Alexander Isak bu sezon Newcastle United formasıyla 34 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 21 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.

24 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2028'e kadar İngiliz ekiple sözleşmesi bulunuyor.