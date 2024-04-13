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Alexander Isak, Newcastle United tarihine geçti

Alexander Isak, Newcastle Formasıyla 6 iç saha maçında en çok gol atan futbolcular arasına girmeyi başardı.

Alexander Isak, Newcastle United tarihine geçti

Premier Lig'in 33. haftasında Newscastle United, Tottenham'ı konuk etti.

Mücadelenin 30 ve 51. dakikalarında rakip ağları sarsan Alexander Isak, siyah-beyazlıların tarihine geçti.

İsveçli golcü, Newcastler United formasıyla Premier Lig'de arka arkaya 6'dan fazla iç saha maçında gol atan dördüncü oyuncu olmayı başardı.

Isak'ın son 6 maçta attığı gol sayısı ve takımlar ise şöyle;

  • Nottinhgam Forest : 1 GOL
  • Manchester City : 1 GOL
  • Wolves: 1 GOL
  • West Ham: 2 GOL
  • Everton: 1 GOL
  • Tottenham: 2 GOL

Newcastle United tarihinde 6 iç saha maçında en fazla gol atan futbolcular ise şöyle;

  • Alan Shearer - 15
  • Andy Cole - 8
  • Les Ferdinand - 6
  • Alexander Isak - 6

Alexander Isak bu sezon Newcastle United formasıyla 34 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 21 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.

24 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2028'e kadar İngiliz ekiple sözleşmesi bulunuyor.

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