Alex'ten Fenerbahçe'ye ziyaret

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin antrenmanına ziyarette bulundu.



Brezilyalı eski futbolcu Türkiye Kupası finali için başarılar diledi, şampiyonluk inancını dile getirdi.



Alex, Arda Güler'le bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.



Fenerbahçe formasıyla 344 maçta görev yapan Alex de Souza, 171 gol ve 147 asist kaydetmişti.



FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA



Kulüpten yapılan açıklamada, "Efsane oyuncularımızdan Alex de Souza ve oğlu Felipe, Final öncesi Samandıra Can Bartu Tesislerimizi ziyaret etti. Antrenmanı da bir süre takip eden Alex, takımımıza desteğini iletti ve moral verdi." denildi.