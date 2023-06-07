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Alex'ten Fenerbahçe'ye ziyaret

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza bu sabah sarı-lacivertlilerin antrenmanını ziyaret etti.

Alex'ten Fenerbahçe'ye ziyaret

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'nin efsane ismi Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin antrenmanına ziyarette bulundu.

Brezilyalı eski futbolcu Türkiye Kupası finali için başarılar diledi, şampiyonluk inancını dile getirdi.

Alex, Arda Güler'le bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Fenerbahçe formasıyla 344 maçta görev yapan Alex de Souza, 171 gol ve 147 asist kaydetmişti.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Efsane oyuncularımızdan Alex de Souza ve oğlu Felipe, Final öncesi Samandıra Can Bartu Tesislerimizi ziyaret etti. Antrenmanı da bir süre takip eden Alex, takımımıza desteğini iletti ve moral verdi." denildi. 

Alex'ten Fenerbahçe'ye ziyaret - 1
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