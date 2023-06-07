Galatasaray'da ayrılacak isimler belli oldu

Galatasaray'da ayrılacak ve kalacak isimler netleşiyor.



Galatasaray, Kaan Ayhan için Serie A ekibi Sassuolo ile yapılan anlaşmada bulunan 2.8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.



3 yıllık sözleşme imzalanması planlanan milli futbolcunun transferi kısa süre içerisinde resmiyet kazanacak. Kaan Ayhan, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 6 maça çıktı 1 de gol kaydetti.



28 yaşındaki futbolcu, devre arasında 400 bin Euro karşılığında kiralanmıştı.

5 İSİM VEDA EDİYOR



Galatasaray, sözleşmesi sona eren Juan Mata, Sam Adekugbe, Bafetimbi Gomis, Okan Kocuk ve Emre Taşdemir'leyse yeni anlaşma yapmayı düşünmüyor.