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Galatasaray'da ayrılacak isimler belli oldu

Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosu şekilleniyor. Sarı-kırmızılılar, 5 isme veda ederken Kaan Ayhan'ın ise bonservisini almaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da ayrılacak isimler belli oldu

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'da ayrılacak ve kalacak isimler netleşiyor.

Galatasaray, Kaan Ayhan için Serie A ekibi Sassuolo ile yapılan anlaşmada bulunan 2.8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

3 yıllık sözleşme imzalanması planlanan milli futbolcunun transferi kısa süre içerisinde resmiyet kazanacak. Kaan Ayhan, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 6 maça çıktı 1 de gol kaydetti.

28 yaşındaki futbolcu, devre arasında 400 bin Euro karşılığında kiralanmıştı.

5 İSİM VEDA EDİYOR

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Juan Mata, Sam Adekugbe, Bafetimbi Gomis, Okan Kocuk ve Emre Taşdemir'leyse yeni anlaşma yapmayı düşünmüyor.

Galatasaray'da ayrılacak isimler belli oldu - 1
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