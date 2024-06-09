Ali Koç: Fenerbahçe Çağı başlıyor

"Demokratik bir kongreyi tamamladık. Yaklaşık 28 bin kongre üyemiz oy kullandı. Burada da büyüklüğümüzü gösterdik." diyen Koç, Aziz Yıldırım ve ekibine teşekkür etti.

"FENERBAHÇE ÇAĞI BAŞLIYOR"



Koç sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunu demokrasi şölenine dönüştüren sizlere yürekten teşekkür ediyoruz. Kampanya süresi boyunca birkaç kez 'Bu yarışın bir kaybedeni olmasın o da Fenerbahçe olsun' dedim. Şimdi bunu gerçekleştirme zamanı. Fenerbahçe Çağı bugünden itibaren başlıyor. Başarılara doyacağımız hayran sayımızın artacağı ulusal ve uluslararası başarılar elde edeceğimiz bir dönem yarından itibaren başlamaktadır.

Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Kırgınlıklar bitsin geleceğe yepyeni bir sayfa açalım. Bu yolda samimi bir şekilde bir adım atan herkese 10 adım atacağız. Riva tarafında bugün sonuçlardan memnun olmayan birileri vardır, artık değişim zamanı. Fenerbahçe'mizin menfaatlerini her şeyden üstün tutacağız."