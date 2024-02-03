Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan adaylık açıklaması geldi.

ADAY OLACAK MI?

Koç, "Başkanlığımın devamına dair teveccühünüze teşekkür ederim. Onur duydum, gururlandım ancak Allah'ın izniyle haziran ayında yeni bir başkanımız ve yeni bir yönetimimiz olacak.Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın." ifadelerini kullandı.

SADETTİN SARAN AÇIKLAMASI



Koç sözlerini şöyle sürdürdü:



‘Şampiyonluğa giderken imza toplamak neyin nesi?’ deniyor. Sadettin Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini ve kendisinin aday olmak istemediğini söyledi. Ben de devam etmeyi düşünmediğimi ve aday olmasının iyi olacağını söyledim. İmzayı toplamasının gerekli olduğunu biz söyledik.