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Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig’in 36.haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idman tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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