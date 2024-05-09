Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 36.haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idman tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.