UEFA, Okan Buruk'un men cezasını onadı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off mücadelesinde Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

Mücadelenin sonunda her iki takım arasında gerginlikler yaşanırken sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk kırmızı kart görmüş ve UEFA tarafından 2 maç men cezası almıştı.

Galatasaray'ın bu karara itiraz ettiği ancak UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre bu cezanın onandığı öğrenildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Galatasaray A.Ş. tarafından yapılan itiraz reddedilmiştir. Sonuç olarak, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından 20 Mart 2024 tarihinde alınan karar onaylanmıştır.

UEFA, Galatasaray'ın yaptığı itirazı reddetti ve Okan Buruk, Kaan Ayhan ve Serhat Doğan'ın cezaları onandı."

Öte yandan aynı maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan'a 1 maç, performans analisti Serhat Doğan'a da saldırı nedeniyle 3 maç men cezası verilmişti.