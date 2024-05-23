Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu

Yeniden aday olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adaylık toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koç, 9 Haziran'daki kongre öncesi yeni yönetim kurulu listesini açıkladı. Koç'un listesinde Acun Ilıcalı da yer aldı.

Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"İlk dönemimizde doğru yapmadıklarımız olmuştur. Bazı hoca tercihlerimizde bizi sorgulayabilirsiniz. Bilerek isteyerek bir yanlışımız olmadı.

Başarılarımızla da hatalarımızla da tamamıyla yüzleştik. Hedeflerimizin henüz amaçladığımız düzeye gelmediğinin farkındayız.

Açık yüreklilikle söylüyorum ki; geçmişte yaşananlardan çok şey öğrendik, neler yapılması gerektiğini bugün çok çok daha iyi görüyoruz.

Mali bağımsızlık konusunda önemli bir yol kat ettik ama daha yolumuz var. Kulübe geldik, ekonomik olarak kötü olacağını düşünüyorduk ama çok daha kötüydü.

UEFA'nın 2018 yılında yayınladığı raporda Avrupa'da batmaya en yakın, en riskli kulüp Fenerbahçe olarak belirtiliyordu. Net borcun geliri oranında Avrupa'nın en kötü 2. kulübüydü. Aşağı yukarı 700 kulüp. Parasal olarak net borcumuz Avrupa'nın 6. sırasındaydı.

GÜNCEL BORÇ 23 MİLYAR 610 MİLYON TL



Bugün borcumuz 23 milyar 610 milyon TL'ye geliyor. Hangi kurdan bakarsak bakalım Fenerbahçe'nin borcu yarı yarıya indi. Tüm borçlarımızda Türk Lirası'na döndük.

Faktoring şirketlerine hiçbir borcumuz kalmadı. Allah o günleri kulübe bir daha yaşatmasın.

Finansal olarak batma noktasından aldığımız bu kulübü daha sürdürülebilir hale getirmek için canla başla çalıştık. Bunu yaparken sportif rekabetten hiçbir branşta ödün vermedik.

NEDEN ADAY OLDU?

Karar değişikliğimi açıklayayım. Her türlü olumsuzluğa rağmen can ve başla mücadele ettik. Hem mali hem de sportif anlamda iyi bir noktaya geldik.

Geleceğe daha büyük bir motivasyon ve umutla bakabiliyoruz. Aday olmamın ana nedenlerinden biri başlattığımız dönüşümü tamamlamak ve Fenerbahçe'yi hedeflediğimiz noktaya getirebilmektir. 2018 senesinde kulübü kendi malı gibi gören yönetimden kurtulmak için yola çıkmıştık. Buna geri dönmemek için karşınızda adayım.

'Ali Koç varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' söylemi üzerinden seçim kampanyası yapanlar yüzünden adaylığımı yeniden ortaya koydum. Ben bu ifadeyi kullandım ama bu kesinlikle bir umutsuzluk ve teslimiyet ifadesi değildir. Zaten öyle olsa Fenerbahçe zaten havlu atardı. 22. dakikada haksız bir şekilde 10 kişi bırakıldığımız derbide böyle mücadele etmezdi.

Seçildiğimiz takdirde önceliğimiz şampiyonluk. İstanbulspor'u yenersek 99 puan gibi rekor bir puanla sezonu noktalayacağız. Biz bu başarıyı elde edince, her haftası başka skandallarla dönen bir ligle karşılaştık. Ne zaman bu güçlü kadroyu kurduk, sistemin içindeki böcekler tek tek ortaya çıkmaya başladı. Bunların kim olduğunu biliyoruz. Ve size söz veriyorum, hepsinin kökünü kazıyacağız. İnşallah bu başarımız kupayla taçlanır.

Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Avrupa'daki başarıyı sürekli hale getireceğiz.

AZİZ YILDIRIM'A DAVET

Sayın Aziz Yıldırım ile iki aday olarak televizyona çıkıp kongre üyelerimizi aydınlatmaya davet ediyorum. Tabii bu defa da kabul etmezse, belki de Dursun Özbek ile beraber televizyona çıkarlar.

Aziz Yıldırım, Beşiktaş'a da finansman sağlayacakmış! Onu da dün öğrendim.

Gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılmayı düşünmeyen başka kulüpler de var.

TFF'de inşallah çok adaylı bir seçim olur. Mevcut başkan ya girmez ya inşallah kaybeder. Kazanma ihtimalini görmüyorum. Bunu dedim diye kazandırırlar ona.

UEFA-FIFA nezdinde Konyaspor-Galatasaray maçına gözlemci yollanmasını istiyoruz. Konyaspor'dan dolayı değil. Atanacak hakemler ve Konyaspor'un rakibinden dolayı talep ediyoruz. Endişemiz var. Buna benzer şeylere çok tanık olduk"

KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

